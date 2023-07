„Die Bachelorette“ auf RTL ihren Traummann. Am Mittwoch, 02.08.2023, ist bereits Halbzeit in der zehnten Staffel und in Folge 4 nimmt das Datingabenteuer in Thailand ganz schön Fahrt auf. Definition von „Kuss“ für einen echten Eklat. Jennifer Saro sucht aktuell alsauf RTL ihren Traummann. Am Mittwoch, 02.08.2023, ist bereits Halbzeit in der zehnten Staffel und innimmt das Datingabenteuer in Thailand ganz schön Fahrt auf. Beim Einzeldate wird Adrian unerwartet zu einem der Favoriten – doch gleichzeitig sorgt er mit seinerfür einen echten Eklat.

Ob er sich damit ins Aus geschossen hat und wie die Lage in der Nacht der Rosen eskaliert, verraten wir euch hier.

*Achtung, Spoiler zu Folge 4*

Kuss oder kein Kuss, das ist hier die Frage!

Der 27-Jährige punktet bei der alleinerziehenden Mutter schon beim Gruppendate mit seiner Ehrlichkeit, weshalb sie ihn anschließend zum Einzeldate einlädt. Auf einem runden Sofa machen sie es sich bequem und bekommen später einen Korb mit kleinen Zetteln, auf denen verschiedene Aufgaben stehen. Nachdem sie sich eine Minute lang in die Augen sehen mussten, zieht Adrian die Aufgabe: Küsse den Körperteil, den du am meisten magst. Nach längerem Zögern gibt er Jennifer schließlich einen sanften Handkuss. Sie wiederum küsst ihn auf die Wange. „Ich habe mich nicht getraut, sie zu küssen“, gibt Adrian später zu. „Den letzten Ruck... die Eier hatte ich nicht.“

Das klingt später in der Männer-Villa dann anders. Als er seinen Mitstreitern in der großen Runde vom Date berichtet, kommt die Frage nach einem Kuss auf. Erst will Adrian nichts sagen. Als die anderen jedoch Druck machen, platzt es aus ihm heraus: „Ein Kuss ist gefallen, ja.“ Im Gespräch im kleineren Kreis klärt er dann auf, was es mit dem Kuss wirklich auf sich hatte. Fynn stellt entsprechend fest: „Das war gar kein Kuss.“ Damit scheint das Thema durch zu sein – bis zur Nacht der Rosen.

Oguzhan stellt Adrian vor Jennifers Augen zur Rede

„Frag ihn doch mal, warum er uns verarscht mit dem Kuss“ stachelt Als der völlig liebestrunkene Adrian Jennifer direkt ein zweites Mal an dem Abend zum Gespräch bittet, sind die restlichen Kandidaten wenig begeistert. Allen voran Oguzhan , der erst jetzt erfährt, dass Adrian mit dem Kuss gelogen hat.stachelt Alexander ihn an – und genau das macht Oguzhan dann auch.

„Hast du beim letzten Mal nicht gesagt, dass ein Kuss gefallen ist?“, fragt er Adrian im Beisein von Jennifer und zwei anderen Kandidaten. Auf Adrians zögerliches „Ja“ verweist Oguzhan auf den Wangenkuss und macht ihm klar: „Das ist kein Kuss!“ „Das ist kein Kuss?“, stellt sich Adrian dumm und behauptet dann: „Ich habe in der Gruppe gesagt, es ist kein Kuss auf den Mund gefallen.“ Das bezweifelt Oguzhan lautstark und setzt noch einen drauf, bevor er wieder abzieht: „Die Jungs haben was anderes gesagt.“ Autsch.

Jennifer, die den Austausch schweigend beobachtet hat, ist sichtlich irritiert: „Ich hole mir erstmal einen Wein. Das war ja jetzt sehr unangenehm“, sagt sie und zieht ab.

In der Nacht der Rosen eskaliert der Streit um den vermeintlichen Kuss.

© Foto: RTL

„Du hast mich gefickt vor der!“

Nachdem er realisiert hat, was da eben passiert ist, stellt Adrian Oguzhan zur Rede. Wütend geht er auf seinen Mitstreiter los, packt ihn am Arm und zieht ihn von der Gruppe weg. „Machst du das extra?“, will er wissen. Oguzhan kontert: „Warum lügst du uns denn an, Digga?“ Adrian wird lauter: „Nie im Leben habe ich gesagt, dass ein Kuss auf den Mund gefallen ist!“ Er redet, oder vielmehr schreit, sich in Rage. Oguzhan kommt kaum zu Wort, schließlich versucht Fynn zu schlichten – vergeblich. „Unangenehm“, betont Jennifer, die das ganze aus der Entfernung mitbekommt. „Ein Backen-Kuss ist kein Kuss“, insistiert Oguzhan. „Du hast mich und dich gerade lächerlich gemacht! Danke dir dafür“, entgegnet Adrian immer noch völlig aufgebraucht. Schließlich schickt Kaan die beiden Streithähne in eine ruhigere Ecke. Während Oguzhan immer noch darauf beharrt, dass es einfach kein Kuss war, bleibt auch Adrian bei seinem Standpunkt. „Du hast mich gefickt vor der!“, wirft er seinem Konkurrenten vor. „Ich bin herbe enttäuscht von dir.“ Auch Kaan kann die zwei Streithähne nicht besänftigen. „Ich bin von Adrian auf jeden Fall enttäuscht. Das hat er nicht nötig“, so Oguzhan später im Interview. Adrian gibt zu: „Ich schäme mich extrem, voll das kindische Verhalten.“

Hat dieser Eklat Auswirkungen auf Jennifers Entscheidung? „Adrian war nach dem Einzeldate eigentlich einer der Favoriten“, erklärt sie vor der Rosenübergabe. „Dieser Vorfall macht irgendwie das ganze Date nicht mehr so besonders, wie es eigentlich war.“ Für seine Kuss-Lüge bekommt Adrian die Quittung – gehen muss er zwar nicht, aber dafür lässt sie ihn zittern bis zum Schluss. Jennifer gibt ihm die letzte Rose mit einem „Da reden wir nochmal drüber...“