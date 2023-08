„Die Bachelorette“ ist auf RTL mittlerweile in vollem Gange. Am Mittwoch, 02.08.2023, sind in Folge 4 noch doch zum ersten Mal in Staffel 10 nimmt ihr ein Teilnehmer die Entscheidung ab! Die zehnte Staffel der Datingshowist auf RTL mittlerweile in vollem Gange. Am Mittwoch, 02.08.2023, sind innoch 14 Kandidaten im Rennen um das Herz von Jennifer Saro . Auf sie warten wieder verschiedene Gruppen- und Einzeldates. In der Nacht der Rosen muss die Single-Lady dann wieder entscheiden, welche Männer sie weiter kennenlernen möchte und für wen die Reise beendet ist –

*Achtung, Spoiler zu Folge 4*

„Überhaupt keinen Bezug zueinander“

„Es geht bei mir darum, dass ich mit Jenny nicht so warm werde, wie ich das brauche“, begründet er. Nach den Dates beim Hunde-Agility-Parcours und auf dem Katamaran erwartet die Kandidaten in der vierten Nacht der Rosen eine Full Moon Party. Die Stimmung ist ausgelassen und locker – bis ein Kandidat die „Bachelorette“ zu einem ernsten Gespräch bittet. Yannick hat einen Entschluss gefasst, den er Jennifer jetzt mitteilen möchte., begründet er.

Yannick geht in Folge 4 freiwillig, weil er mit Jennifer nicht so warm wird, wie er es braucht.

Als die beiden abseits von den anderen Platz nehmen, erklärt er ihr: „Wenn wir reden, haben wir überhaupt keinen Bezug zueinander.“ Das empfindet offensichtlich nicht nur er so, denn Jennifer bestätigt: „Die Gespräche fallen halt ein bisschen schwerer. Wenn wir reden, ist das nicht so natürlich. Es ist ein bisschen anstrengend.“ Yannick tut sich trotzdem schwer damit, ihr zu sagen, dass er die Show verlassen will. „Ich würde hoffen, dass du verstehst, dass das für mich…“ Während er um Worte ringt, kommt Jennifer ihm zu Hilfe: „Möchtest du gehen?“, fragt sie ganz direkt. „Ja, für mich macht es an der Stelle keinen Sinn.“

Der erste freiwillige Ausstieg in Staffel 10

Somit steigt Yannick als erster Kandidat in Staffel 10 freiwillig aus. Sonderlich geknickt scheint Jennifer darüber allerdings nicht zu sein. „Ich finde es schön, dass er das von selbst auch wahrgenommen hat und dass wir da dieselbe Sprache gesprochen haben“, erklärt sie und betont aber auch: „Die Frau, die er mal kennenlernen wird, kann sich glücklich schätzen ihn zu bekommen.“