„Die Bachelorette“ startet am 12. Juli 2023 in die zehnte Staffel. In diesem Jahr sucht Yannick Riedel aus Bad Brückenau. Auf RTL werden wieder rote Rosen verteilt:startet am 12. Juli 2023 in die zehnte Staffel. In diesem Jahr sucht Jennifer Saro ihren Mr. Right. Dazu datet sie in Thailand 18 verschiedene Männer. Einer der Kandidaten ist

Er hat seine berufliche Erfüllung gefunden und sucht jetzt nach einem Menschen, mit dem er das teilen kann. Doch um was handelt es sich dabei? Wie alt ist Yannick und wie tickt er? Wir haben den Bad Brückenauer genauer unter die Lupe genommen.

„Bachelorette“-Yannick im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Yannick auf einen Blick:

Name: Yannick Riedel

Yannick Riedel Geburtstag : 30.06.1993

: 30.06.1993 Alter: 30

30 Sternzeichen: Krebs

Krebs Größe: unbekannt

unbekannt Beruf: Sportwissenschaftler

Sportwissenschaftler Wohnort: Bad Brückenau

Bad Brückenau Single seit: einem Jahr

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

So tickt Yannick Riedel

Der 30-Jährige kommt aus Bad Brückenau und arbeitet dort als Sportwissenschaftler. Ursprünglich war er Lehrer, gab diesen Beruf aber auf, um in einer psychosomatischen Klinik aktiv zu werden. „In meinem Job geht es darum, Körper, Geist und Seele in Einklang bringen.“ Das zieht sich auch durch den Rest seines Lebens, denn auch in seiner Freizeit ist er sportlich aktiv: Dreimal die Woche Fußball, sechsmal Fitness und generell immer in Bewegung. Doch er ist nicht nur gerne beim Sport, er geht auch gerne ins Kino oder Theater. „Unterhaltsam, hilfsbereit und offen für jede Idee. Aber auch schwer per Telefon zu erreichen – so würden meine Freunde mich wohl beschreiben“, sagt er.

Darum nimmt Yannick an „Die Bachelorette“ 2023 teil

Yannick ist nun schon seit einem Jahr Single. Weil er beruflich im Leben da angekommen ist, wo er sein möchte, wagt er sich an das „Bachelorette“-Abenteuer. Er möchte jemanden an seiner Seite wissen und mit ihr die Freuden des Lebens teilen. Er selbst formuliert es so: „Das wäre so der nächste Schritt. Nochmal eine Stufe weiter.“

So sollte Yannicks Traumfrau sein

Was seine Ansprüche an die Frau an seiner Seite angeht, so möchte er jemanden, der seine Begeisterungsfähigkeit teilt. Aber auch eine für ihn neue Facette ist ihm willkommen, zum Beispiel ein gemeinsames Hobby. Ob das auf Jennifer Saro zutrifft, wird sich zeigen …

Yannick Riedel spielt als Torwart

Zu Yannicks Leidenschaften gehört ganz klar Fußball. Er ist beim TV Jahn Winkels in Bad Kissingen als Torwart aktiv. Die Mannschaft spielt in der A-Klasse Rhön 2.