„Die Bachelorette“ steht in den Startlöchern: Ab dem 12. Juli 2023 reist die neue Junggesellin Alexander Runow aus Mannheim. Die 10. Staffel der beliebten RTL-Showsteht in den Startlöchern: Ab dem 12. Juli 2023 reist die neue Junggesellin Jennifer Saro nach Thailand, wo sie 18 Kandidaten näher kennenlernt und unter ihnen ihren Traummann sucht. Einer der Männer ist

„Ich wollte die Bachelorette immer schon mal persönlich kennenlernen“, scherzt er über seine Teilnahme an dem Datingformat. Doch warum nimmt er wirklich an „Die Bachelorette“ teil? Wie alt ist Alex und wie tickt er? Wir haben den Mannheimer genauer unter die Lupe genommen.

„Bachelorette“-Alexander im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Alexander auf einen Blick:

Name: Alexander Runow

Alexander Runow Spitzname: Alex

Alex Alter: 27

27 Größe: 1,88 m

1,88 m Beruf: Koch

Koch Wohnort: Mannheim

Mannheim Single seit: eineinhalb Jahren

eineinhalb Jahren Instagram: alexander_runow

So tickt Alexander Runow

Alexander Runow ist 27 Jahre alt und kommt aus Mannheim. Beruflich ist er als Koch aktiv und sein größter Lebenstraum ist es, irgendwann eine eigene Familie zu gründen. In seiner Freizeit geht er allerlei Hobbys nach. Von Rennradfahren über Joggen bis hin zum Malen – Alex genießt sein Leben in vollen Zügen. Außerdem ist er der festen Überzeugung: „Die besten Sachen im Leben sind umsonst.“ Sich selbst beschreibt er als sehr offen und selbstbewusst.

Darum nimmt Alex Runow an „Die Bachelorette“ 2023 teil

Alex ist seit eineinhalb Jahren Single und findet dementsprechend, dass es endlich an der Zeit ist, das zu ändern. Er will endlich wieder eine Frau an seiner Seite haben, mit der er sich im besten Fall auch den Traum von einer eigenen Familie erfüllen kann. „Ich wollte die Bachelorette immer schon mal persönlich kennenlernen“, scherzte er bereits vor dem Start der Show. Wer in Thailand vor ihm stehen wird, das ist ihm egal. Hauptsache er hat Spaß während des Blinddates seines Lebens.

So sollte Alexanders Traumfrau sein

Was seine Ansprüche an die Frau an seiner Seite angeht, hat Alexander optisch keine konkreten Vorstellungen. Demgegenüber ist es ihm wichtig, dass sie einfach sie selbst ist, denn genauso will auch er bei ihr punkten. Denn er sagt über sich selbst: „Meine bisherigen Beziehungen sind daran gescheitert, dass ich einfach nicht ich sein konnte.“ Außerdem sollte seine Traumfrau stets gute Laune haben. Beim ersten Aufeinandertreffen mit der „Bachelorette“ will der Blondschopf vor allem auf ihre Ausstrahlung und ihr Lächeln achten.

Alex wuchs ohne seinen Vater auf

Alex‘ großer Wunsch ist es zwar, irgendwann eine eigene Familie zu gründen, er selbst musste als Kind jedoch ohne Vater aufwachsen. Dieser war alkoholkrank und hatte keinen Platz in seinem Leben. Besonders eng ist dementsprechend das Verhältnis zu seiner Mutter, die ihn und zwei seiner vier Geschwister alleine großgezogen hat. „Halbwegs anständig bin ich trotzdem geworden“, lacht er über sich selbst.

Alexander Runow suchte bereits bei „First Dates Hotel“ die große Liebe

Dem ein oder anderen TV-Zuschauer dürfte Alexander Runow bekannt vorkommen, denn er suchte bereits im vergangenen Jahr in einer TV-Show nach seiner großen Liebe. In der Vox-Sendung „First Dates Hotel“ klickte es mit der Teilnehmerin Jana zwar nicht, dafür sprang der Funken jedoch beim Aufeinandertreffen mit Janice an der Hotelbar über. Eine richtige Beziehung entwickelte sich daraus jedoch nicht.