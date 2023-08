Finale von „Die Bachelorette“ 2023 weiter. Während die Zuschauer auf RTL+ bereits wissen, Emotionale Wochen liegen hinter Jennifer Saro und ihren beiden verbliebenen Kandidaten Adrian und Fynn – und mit großen Emotionen geht es imweiter. Während die Zuschauer auf RTL+ bereits wissen, für wen sich die Single-Lady am Ende entscheidet , steht die letzte Rosenübergabe auf RTL erst noch an.

Die Spannung hält sich nach einem Instagram-Leak zu Beginn der Staffel jedoch in Grenzen. Jennifers Wahl überrascht wohl nur wenige. Was dagegen überrascht, ist die Reaktion des Zweitplatzierten!

*Achtung, Spoiler zum Finale*

„Ich kann dir die letzte Rose nicht geben“

„Die Entscheidung fällt mir nicht schwer. Aber es fällt mir schwer, die Entscheidung zu verkünden“, gibt Jennifer zu. Sie ist sich sicher, die richtige Wahl getroffen zu haben, denn nur in einen der beiden Finalisten hat sie sich verliebt: Nach den finalen Dates in Phuket steht die letzte Nacht der Rosen an., gibt Jennifer zu. Sie ist sich sicher, die richtige Wahl getroffen zu haben, denn nur in einen der beiden Finalisten hat sie sich verliebt: Fynn

Somit ist Adrian als Erstes an der Reihe. Jennifer lässt ihre gemeinsame, doch recht turbulente Zeit Revue passieren. „Du bist ein Mann, der mich zum Lachen bringt, der mich schweben lässt und mit dem ich im Moment leben kann und die Zeit um mich herum vergesse. Du bist ein besonderer und einzigartiger Mann“, betont Jennifer und dankt ihm für die unvergesslichen Momente, die sie zusammen erlebt haben. „Aber ich kann dir die letzte Rose nicht geben, weil die Gefühle nicht ausreichen“, gesteht sie Adrian.

Jennifer kann Adrian die letzte Rose nicht geben, da ihre Gefühle nicht ausreichen.

© Foto: RTL

Adrian gibt Jennifer und Fynn seinen Segen

Adrian erstarrt, er braucht einen Moment, um zu realisieren, was er eben gehört hat. Dann nimmt er Jennifer wortlos in den Arm, während sie ihm zuflüstert: „Es tut mir leid.“ Sie wischt ihm die Tränen weg, bevor sie ihn zum Auto begleitet. Dort versucht Adrian erstmal, die Situation mit Humor zu überspielen: „Mir ist nur etwas ins Auge geflogen.“

Dann wird er ernst: „Tust du mir aber einen Gefallen? Mach‘ dein Ding, so wie du es auch sonst immer tust. Werd‘ die Frau, die du dir immer schon wünschst. Bleib‘ für Keksi die wunderbarste Mutter jemals.“ Und dann beweist er Größe und gibt ihr und Fynn seinen Segen: „Ich hoffe, dass das mit Fynn bis ans Lebensende hält. Ich will einfach nur, dass du glücklich bist und wenn das der Weg ist, dann ist das so.“ Mit einer letzten Umarmung verabschieden sich die beiden, bevor Jennifer schließlich Fynn ihre letzte Rose überreicht.

Adrians Reaktion dürfte so manchen Zuschauer überraschen. Schließlich war seine Zeit bei „Die Bachelorette“ von großen Gefühlsausbrüchen geprägt. Daher wäre es durchaus denkbar gewesen, dass er wortlos die Biege macht oder sogar wütend reagiert. Wir erinnern uns an Lisa, die nach ihrer Abfuhr im Finale von „Der Bachelor“ 2023 David nicht einmal erlaubt hat, sie ans Auto zu begleiten. Wobei es für Lisa ja immerhin nachträglich noch ein Happy End gab ...

Was Adrian rückblickend zum Finale und seiner Zeit mit Jennifer sagt, sehen wir beim großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig im Anschluss an die letzte Rosenübergabe am Mittwoch, 30.08.2023, ab 20:15 Uhr auf RTL.