„Deutschland sucht den Superstar“ nach 20 Jahren mit der DSDS 2024 doch weitergeht und es für Staffel 21 zudem eine wichtige Neuerung gibt. Eigentlich sollte die Castingshownach 20 Jahren mit der Jubiläumsstaffel auf RTL enden. Doch in der ersten Live-Show gab es die große Überraschung: Juror Dieter Bohlen verkündete, dassund es fürzudem eine wichtige Neuerung gibt.

Wann starten die Folgen im TV und Stream? Wer moderiert? Und wer ist in der Jury? Wir haben euch alle bekannten Infos rund um die Ausstrahlung, Mediathek, Moderation und Co. zusammengefasst.

Wann startet DSDS 2024?

Ein Startdatum für DSDS 2024 steht noch nicht fest. Da die Show aber in den vergangenen Jahren immer direkt zu Beginn des Jahres gestartet ist, ist Frühjahr 2024 wahrscheinlich. Sobald der Termin steht, findet ihr das Datum hier.

DSDS 2024: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 21

Da noch unklar ist, wann die 21. Staffel von DSDS startet, stehen auch noch keine Sendetermine fest. Sicher dürfte aber sein, dass die Show wieder zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird.

Die Jubiläumsstaffel 2023 umfasst insgesamt 20 Folgen. Diese wurden mittwochs und samstags zur ausgestrahlt. Das dürfte auch für die neue Staffel gelten.

Die Folgen von DSDS 2024 im Stream auf RTL+

Wie gewohnt dürften Fans die 21. Staffel wieder auf RTL+, früher TVNow, streamen können. Zwar gibt es dazu noch keine offizielle Ankündigung, RTL stellte die bisherigen Staffeln jedoch immer auf der Streaming-Plattform zur Verfügung. Wer ein Abo bucht, kann sich die Ausstrahlung von DSDS dort im Livestream anschauen oder die Show nachträglich in der Mediathek schauen.

Große Neuerung: Keine Altersbeschränkung bei DSDS 2024

Neu ist hingegen, dass die Altersbeschränkung in der 21. Staffel von DSDS wegfällt. Juror Dieter Bohlen kündigte in der ersten Liveshow 2023 an, dass nun auch Menschen über 30 Jahre mitmachen dürfen. Die Altersbeschränkung nach unten bleibt allerdings erhalten. Für DSDS 2024 können sich also alle Menschen ab 16 Jahren bewerben.

Wer moderiert DSDS 2024?

Moderatorin bekommen. Ob sie das Publikum auch in der 21. Staffel durch die Live-Shows führt, hat RTL noch nicht verraten. Wenn eine Moderatorin oder ein Moderator für Staffel 21 feststeht, lest ihr es hier. Mit Laura Wontorra hat DSDS 2023 eine neuebekommen. Ob sie das Publikum auch in der 21. Staffel durch die Live-Shows führt, hat RTL noch nicht verraten. Wenn eineoder einfür Staffel 21 feststeht, lest ihr es hier.

Wer sitzt in der Jury von DSDS 2024?