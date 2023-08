„Die Bachelorette“ auf RTL: Die zehnte Staffel der Datingshow befindet sich schon auf der Zielgeraden. Für die Folge 7 am Mittwoch, 23.08.2023, die Dreamdates mit Adrian, Fynn und Jesaia lernen Jennifers Mutter kennen. Die nimmt alle genau unter die Lupe, bevor ihre Tochter entscheiden muss, wer im Finale steht. Halbfinale beiauf RTL: Die zehnte Staffel der Datingshow befindet sich schon auf der Zielgeraden. Für die drei verbliebenen Kandidaten stehen inam Mittwoch, 23.08.2023, die Dreamdates mit Jennifer Saro an. Danach kommt es zu einem besonders aufregenden Treffen –Die nimmt alle genau unter die Lupe, bevor ihre Tochter entscheiden muss, wer im Finale steht.

Nach den Gesprächen hat sie einen klaren Favoriten . Ein anderer Kandidat fällt dagegen durch ihr Raster...

*Achtung, Spoiler zu Folge 7*

Jennifers Mama fühlt den Männern auf den Zahn

Nach drei intensiven Dates in Singapur kehren Jennifer und ihre Halbfinalisten nach Thailand zurück. Auf Phuket wartet ein weiteres „Date“ auf die Kandidaten: Jennifers Mutter Sabine ist angereist, um sie kennenzulernen. Nach einem ersten Beschnuppern in kleiner Runde bittet sie jeden Mann zum Einzelgespräch. Hier hakt sie genauer nach: „Was ist langfristig dein Ziel im privaten Bereich?“, oder „Wie stellst du dir das Leben mit Jenny und dem Kleinen vor?“, will sie von den Männern wissen.

kann Jesaia nicht ganz so überzeugen. Dass der 27-Jährige neben seinem Job noch studiert und dadurch mittelfristig örtlich gebunden ist, sieht Sabine kritisch. Mit einem nachdenklichen „Ah ok... ok“ quittiert sie seine Aussage, dass es ihm nicht möglich wäre, jede Woche zu Jennifer zu kommen. Während Fynn mit Aussagen wie „Ich möchte Kinder haben“ punkten kann und Adrian keine Zweifel daran lässt, was er für Jennifer alles in Kauf nehmen würde,Dass der 27-Jährige neben seinem Job noch studiert und dadurch mittelfristig örtlich gebunden ist, sieht Sabine kritisch. Mit einem nachdenklichen „Ah ok... ok“ quittiert sie seine Aussage, dass es ihm nicht möglich wäre, jede Woche zu Jennifer zu kommen. Jesaia merkt selber, dass die Entfernung ihrer Wohnorte ein heikler Punkt ist: „Über dieses Thema hätte ich mich mit Jenny vielleicht noch öfter unterhalten sollen.“

Jesaia kann bei Jennifers Mama nicht ganz so punkten wie die anderen.

© Foto: RTL

Warum Jesaia nicht der richtige Mann für Jennifer ist

Im Interview nach dem Gespräch gibt Jennifers Mama auch offen zu, warum sie Jesaia nicht für die beste Wahl hält: „Ich finde, er ist halt noch zu jung.“ Er habe zwar schon ein gewisses Alter, doch durch sein Studium „weiß er halt noch nicht, wo die Reise so hingeht“. Das gibt der fürsorglichen Mutter zu denken.

Am Ende betont sie dennoch, dass sie alle drei Männer sehr sympathisch findet. „Egal, welche Wahl die Jenny trifft, es wäre jeder von den Dreien willkommen.“

Wer in dieser Nacht der Rosen gehen muss und welche Kandidaten somit im Finale stehen, zeigt sich wie gewohnt ab 20:15 Uhr auf RTL.