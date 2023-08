„Die Bachelorette“ auf RTL steht in Folge 6 am Mittwoch, 16.08.2023, die letzte Datewoche in der gewohnten Umgebung an. Denn danach geht es für drei Kandidaten schon zu den Dreamdates. Als die Single-Lady in der sechsten Nacht der Rosen ihre Entscheidung verkündet, ist von Spannung jedoch keine Spur – denn ihre Wahl ist alles andere als überraschend. Die Tage in Thailand sind gezählt: Beiauf RTL steht inam Mittwoch, 16.08.2023, die letzte Datewoche in der gewohnten Umgebung an. Denn danach geht es für Jennifer Saro undschon zu den Dreamdates. Als die Single-Lady in der sechsten Nacht der Rosen ihre Entscheidung verkündet, ist von Spannung jedoch keine Spur – denn ihre Wahl ist alles andere als überraschend.

Wen Jennifer mit einer Rose ins Halbfinale schickt, verraten wir euch hier vorab.

*Achtung, Spoiler zu Folge 6*

Diese drei Kandidaten dürfen zu den Dreamdates

die schon früh als Favoriten galten. Somit war eigentlich bereits vor der sechsten Nacht der Rosen klar, wer die drei Auserwählten sind: Jesaia, Fynn und Adrian. Zu Beginn der sechsten Datewoche sind noch acht Männer im Rennen. Doch so wirkliche Chancen haben nur die drei,Somit war eigentlich bereits vor der sechsten Nacht der Rosen klar, wer die drei Auserwählten sind:und

Jesaia bekam den ersten Kuss

Favorit der ersten Stunde und sicherte sich nicht nur den ersten Filmkuss, sondern auch den Er war derund sicherte sich nicht nur den ersten Filmkuss, sondern auch den ersten richtigen Kuss . Zwar war Jennifer danach enttäuscht, doch ihre Vertrautheit ist nicht zu übersehen. Die erste der drei Dreamdates-Rosen geht an Jesaia . „Unsere Anziehung hat uns bis hier hingebracht und ich kann mir nicht vorstellen, die Reise ohne dich weiterzugehen“, erklärt Jennifer ihre Entscheidung.

Zwischen Jennifer und Jesaia ist von Anfang an eine besondere Anziehung.

© Foto: RTL

Fynn ist auf der Überholspur

fällt der lang ersehnte erste Kuss. Beim Einzeldate später knutschen sie hemmungslos. „Ich fühle mich wohl mit dir und ich möchte wissen, wohin uns die Reise noch führt“, richtet Jennifer ihre Worte an Fynn, bevor sie ihm ihre Rose überreicht. Auch mit Fynn war von Anfang an eine besondere Chemie zu spüren. Zudem gibt es schon länger Beziehungsgerüchte um die beiden. Schon nach dem ersten Einzeldate in Folge 3 gab Jennifer zu, dass sie da Potenzial sehe. In der Vorwoche kamen sich die beiden beim Acroyoga körperlich sehr nahe, doch ein Kuss blieb aus. Das holen sie in Folge 6 nach – und zwar reichlich. Als Jennifer für einen Besuch in die Männer-Villa kommt,Beim Einzeldate später. „Ich fühle mich wohl mit dir und ich möchte wissen, wohin uns die Reise noch führt“, richtet Jennifer ihre Worte an Fynn, bevor sie ihm ihre Rose überreicht.

In Folge 6 küssen sich Fynn und Jennifer zum ersten Mal.

© Foto: RTL

Adrian reizt Jennifer nach wie vor

In der vierten Folge katapultierte sich Adrian mehr oder weniger aus dem Off in eine Favoritenposition. Nach dem Einzeldate schwärmte die „Bachelorette“: „Adrian hat mir das Gefühl gegeben, dass es hier möglich ist, sich zu verlieben.“ Danach ging es allerdings auf eine ziemliche Achterbahnfahrt mit dem Aachener inklusive Kuss-Lüge und Selbstzweifel-Anfall . Doch trotz – oder vielleicht sogar wegen – der Ups und Downs hat er es Jennifer angetan: „Leider ist es nach wie vor so, dass Adrian mich auf irgendeine Art und Weise reizt“, gibt sie zu. Vor ihrer Rosenübergabe sagt sie über ihn: „Es erfordert Mut, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Du möchtest über dich hinauswachsen und das weiß ich sehr zu schätzen.“

Adrian wurde in Folge 4 unerwartet zu einem der Favoriten. Seither sorgt er für einige Ups und Downs.

© Foto: RTL

Die sechste Folge läuft wie gewohnt mittwochs ab 20:15 Uhr auf RTL. Bei RTL+ stehen die Folgen jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zur Verfügung.