Es geht so langsam in den Endspurt beiauf RTL: Für Jennifer Saro und ihre verbliebenen Kandidaten steht am Mittwoch, 16.08.2023, die sechste und letzte Woche in Thailand an. Auch insind wieder verschiedene Einzel- und Gruppendates geplant. Was da noch keiner der Männer ahnt: Am Ende dieser Woche müssen fünf von ihnen gehen. Denn nur drei schaffen es zu den Dreamdates.