„Die Bachelorette“ neigt sich langsam dem Ende zu: Am Mittwoch, 16.08.2023, läuft bereits Folge 6 auf RTL. Bis dato ist gerade mal ein Kuss gefallen. Doch das ändert sich in dieser Datewoche schlagartig. Denn es kommt zum langersehnten Kuss zwischen Die zehnte Staffel vonneigt sich langsam dem Ende zu: Am Mittwoch, 16.08.2023, läuft bereitsauf RTL. Bis dato ist gerade mal ein Kuss gefallen. Doch das ändert sich in dieser Datewoche schlagartig. Denn es kommt zum langersehnten Kuss zwischen Jennifer und Fynn , um die es ja schon länger Beziehungsgerüchte gibt. Die Umstände sind allerdings ziemlich unpassend – daher nutzen sie ein späteres Einzeldate mehr als ausgiebig...

Was genau passiert und wieso der 25-Jährige jetzt ein für alle Mal der Top-Anwärter auf die letzte Rose ist, verraten wir euch hier vorab.

*Achtung, Spoiler zu Folge 6*

Heimlicher Kuss in der Männer-Villa

Die neue Datewoche startet mit einem Überraschungsbesuch in der Männer-Villa: Jennifer hat Kinderfotos der Kandidaten dabei, die sie alle gemeinsam anschauen. Dabei wird es ganz schön emotional. Fynn kämpft beim Anblick des Fotos mit seinem großen Bruder mit den Tränen. Später bittet ihn Jennifer zum Gespräch und die beiden suchen einen Ort, der etwas Privatsphäre bietet.

Auf dem Balkon gegenüber dem Wohnzimmer nehmen sie Platz, wo Fynn nun über seinen Bruder sprechen kann. „Ich habe heute noch an ihn gedacht, dass ich ihm das gern mal erzählen möchte, ‚Hey, da ist jemand’“, gibt er zu. „Ist da jemand?“, fragt Jennifer neckisch nach. Sie lehnt ihren Kopf an seine Schulter, immer wieder lachen und kichern die beiden und wirken dabei wie zwei verknallte Teenager.

„Eine Frage habe ich dann noch“, merkt der Lüneburger an, um dann selbst festzustellen, dass es eigentlich keine Frage ist. „Ich würde es halt gern wissen“, führt er unbeholfen fort. Worum es geht? Um einen Kuss natürlich. „Wieso machst du es dann nicht einfach?“, liefert Jennifer ihm DIE Steilvorlage – und Fynn ergreift sie nach einem kurzen Zögern. Er umfasst ihr Gesicht, sie hält seine Hand fest und die beiden scheinen alles um sich herum zu vergessen. „Das war der perfekte erste Kuss“, gibt die „Bachelorette“ später im Interview zu.

Wobei es neutral betrachtet nicht ganz perfekt war. Denn die erhoffte Privatsphäre war dann doch nicht gegeben: Oguzhan sieht sie vom Wohnzimmer aus, was bei den restlichen Männern verständlicherweise für Unmut sorgt. So verlässt Jennifer die Villa schließlich, ohne weitere Gespräche zu führen.

Bei ihrem Besuch in der Männer-Villa küssen Fynn und Jennifer sich zum ersten Mal.

© Foto: RTL

Fynn und Jennifer knutschen beim Einzeldate im Regen weiter

Wer jetzt denkt, es bleibt bei dem einen Kuss, liegt falsch. Sehr falsch sogar. Denn nach dem Gruppendate in einem Fischerdorf auf Stelzen, bei dem ein Fußballspiel mit einheimischen Kindern auf dem Programm steht, darf Fynn noch länger bleiben. Beim gemeinsamen Spaziergang sprechen sie über den Moment in der Villa und knüpfen wenig später direkt da an, wo sie letztes Mal aufgehört haben.

Bei ihrem Einzeldate wollen Fynn und Jennifer gar nicht mehr aufhören sich zu küssen.

© Foto: RTL

Es regnet in Strömen, doch das stört sie letztendlich wenig. „Wir können es auch noch perfekter machen...“, bietet Fynn verschmitzt an und Jennifer antwortet mit einem erwartungsvollen Grinsen: „Wie denn?“ Und dann küssen sie sich zärtlich... und wieder... und wieder. Passend dazu resümiert Fynn später: „Jenny und ich können uns stundenlang küssen.“ Die Rosen-Lady selbst bekommt das Dauerlächeln nicht mehr aus dem Gesicht: „Ich würde schon sagen, dass so ein kleines bisschen Kribbeln und Gefühle anfangen.“

Dreamdates darf – und es wäre auch nicht verwunderlich, wenn er im Finale die letzte Rose erhält. Was Jennifer als „kleines Kribbeln“ bezeichnet, ist laut ihrer Körpersprache wohl eher ein großes Krabbeln... Definitiv ein himmelweiter Unterschied zum Kuss mit Jesaia . Da wundert es natürlich nicht, dass Fynn einer der drei Kandidaten ist, der zu dendarf – und es wäre auch nicht verwunderlich, wenn er im Finale die letzte Rose erhält.

Die neue Folge läuft wie gewohnt mittwochs ab 20:15 Uhr auf RTL.