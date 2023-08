Die sechste Datewoche beiauf RTL beginnt emotional: Jennifer Saro feiert den ersten Geburtstag ihres Sohnes „Keksi“. Das nimmt sie inam Mittwoch, 16.08.2023, zum Anlass, den Kandidaten einen besonderen Besuch in ihrer Villa abzustatten. Sie möchte einen Blick in diewerfen.

Ihre Aktion weckt bei allen besondere Erinnerungen und bei den Geschichten kämpft so mancher mit den Tränen...

*Achtung, Spoiler zu Folge 6*

„Wir schauen uns heute Kinderfotos von euch an“, verkündet Jennifer, als die acht verbliebenen Kandidaten auf dem Sofa Platz genommen haben. Zunächst müssen sie erraten, um wen es sich bei dem jeweiligen Kinderfoto handelt. Dann soll jeder etwas dazu sagen.

Als alle Männer durch sind, kommt auch Jennifer an die Reihe. Ihr Foto zeigt sie als Baby auf dem Arm ihrer Mutter. „Ich war ein sehr wildes Kind“, erinnert sie sich. „Ich habe überall Narben. Ich bin auch ständig aufs Gesicht gefallen.“ Sie sei sogar dreimal im Gesicht genäht worden.

Anschließend sollen die Kandidaten noch Briefe an „Keksi“ schreiben, die Jennifer in einer Zeitkapsel aufbewahren und ihm erst an seinem 18. Geburtstag geben wird. Ein gelungener Abend in ihren Augen – allerdings geht er anders zu Ende als erwartet. Denn beim Einzelgespräch mit Fynn kommt es zum Kuss. Das bleibt nicht unbeobachtet... Was genau passiert, zeigt sich wie gewohnt ab 20:15 Uhr auf RTL.