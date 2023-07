„Die Bachelorette“ startet am 12. Juli 2023 in eine neue Runde. In der 10. Staffel reist die neue Junggesellin David Nawaz aus Langweiler. „Willst du diese Rose annehmen?“ – diese Frage bekommen TV-Zuschauer schon bald wieder jeden Mittwochabend zu hören, dennstartet am 12. Juli 2023 in eine neue Runde. In der 10. Staffel reist die neue Junggesellin Jennifer Saro nach Thailand, wo sie 18 Kandidaten näher kennenlernt und unter ihnen ihren Traummann sucht. Einer der Männer ist

„Ich glaube, dass ich mich vom Rest der Kandidaten unterscheide – sowohl optisch als auch charakterlich“, sagt er über sich selbst. Ob die „Bachelorette“ das genauso sieht? Wie alt ist David und wie tickt er? Wir haben den Key Account Manager genauer unter die Lupe genommen.

„Bachelorette“-David im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu David auf einen Blick:

Name: David Nawaz

David Nawaz Alter: 25

25 Beruf: Key Account Manager

Key Account Manager Wohnort: Langweiler

Langweiler Single seit: vier Jahren

vier Jahren Instagram: david_nawaz

So tickt David Nawaz

David Nawaz ist 25 Jahre alt und kommt aus Langweiler, einem kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz. Er arbeitet als Key Account Manager für ein großes Health Care Unternehmen. Dort ist er als Projektleiter tätig. Aus diesem Grund ist er der Meinung, dass er weiß, wie man sich um etwas kümmert – also auch um eine Frau. Er gibt selbst zu, dass er keine Ahnung von Autos oder Fußball hat, dafür aber mit Aufmerksamkeit und Empathie überzeugen kann. Sich selbst beschreibt er als humorvoll und kommunikativ, aber auch seine Schwächen versteckt er nicht: „Ich behalte sehr gerne Recht und diskutiere entsprechend manchmal lange. Außerdem bin ich ein schlechter Verlierer“. In seiner Freizeit ist er am liebsten mit seinen Freunden unterwegs.

Des Weiteren ist David ein großer Familienmensch. Die wichtigste Person in seinem Leben ist seine Mutter, denn mit ihr hat er eine ganz besondere Beziehung. Platz für eine Frau an seiner Seite ist da jedoch trotzdem.

Darum nimmt David Nawaz an „Die Bachelorette“ 2023 teil

Der Key Account Manager ist seit vier Jahren Single und bereit, endlich seine große Liebe zu finden. Er ist der Meinung, dass er genau der Richtige für die „Bachelorette“ ist, weil er sich vom Rest der Kandidaten unterscheidet, nicht nur charakterlich, sondern auch optisch. Auf lautes Machogehabe hat er jedoch gar keine Lust, denn er sieht die anderen Kandidaten nicht als Konkurrenz. Außerdem geht er mit komplett ehrlichen Intentionen in die Show und hofft, dass Jennifer Saro dies bemerken wird.

So sollte Davids Traumfrau sein

David hat in seinem Podcast bereits mehrfach über seine Traumfrau gesprochen, er hat dementsprechend genaue Vorstellungen, wie sie sein sollte. Besonders wichtig ist es ihm, dass sie respektvoll und sozial engagiert ist. Zudem sollte sie wissen, wie man sich ausdrückt. Alles in allem sollte sie für ihn eine Frau mit Stil und Klasse sein. Er ist der Meinung, wenn diese Charaktereigenschaften auf eine Frau zutreffen, dann ist alles offen und er kann sie frei kennenlernen. Und auch optisch hat der Hobby-Podcaster genaue Vorstellungen: „Schöne Augen und ein toller Style gefallen mir auch besonders“.

David hat einen eigenen Podcast

Da David der Meinung ist, dass er in seinem Leben viele Abenteuer erlebt, hat er sich vor zwei Jahren entschieden, zusammen mit einem seiner besten Freunde einen Podcast zu starten. Wöchentlich spricht er darin über alle verrückten Sachen, die in seinem Leben passieren. Dies sind eigentlich immer verschiedene Dinge, doch trotz allem kommen die zwei Freunde immer wieder auf ein Thema zu sprechen: Frauen.

David war Kandidat bei „Take Me Out“

Im Herbst letzten Jahres sammelte David bereits erste Dating-Show-Erfahrungen: Er war Kandidat bei „Take Me Out“ auf RTL und suchte dort schon nach der Liebe. Gefunden scheint er sie in der Sendung allerdings nicht zu haben.