„Die Bachelorette“ ist bereits in vollem Gange. In der Jubiläumsstaffel sucht Markus Kathrein, der eigentlich aus Starnberg kommt, aber derzeit in Los Angeles wohnt. Aktuell ertönt wieder die klassische Frage: „Willst du diese Rose annehmen?“ auf RTL.ist bereits in vollem Gange. In der Jubiläumsstaffel sucht Jennifer Saro ihren Traummann. Dazu lernt sie in Thailand die verschiedensten Männer kennen. Doch ein Kandidat stößt erst in Folge 3 dazu:, der eigentlich aus Starnberg kommt, aber derzeit in Los Angeles wohnt.

„Bislang wurde ich erobert – aber bei der richtigen Frau fällt mir auch das Richtige ein“, behauptet er. Wie wird es sein, wenn er tatsächlich Jennifer Saro gegenübersteht? Wie alt ist Markus und wie tickt er? Wir haben den Starnberger genauer unter die Lupe genommen.

„Bachelorette“-Markus im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Markus auf einen Blick:

Name: Markus Kathrein

Markus Kathrein Geburtstag: unbekannt

unbekannt Alter: 32

32 Sternzeichen: unbekannt

unbekannt Größe: 1,83 m

1,83 m Beruf: Schauspieler

Schauspieler Wohnort: Los Angeles

Los Angeles Single seit: ca. einem dreiviertel Jahr

ca. einem dreiviertel Jahr Instagram: markus.kathrein

So tickt Markus Kathrein

Der 32-Jährige hat Ende 2022 Deutschland vorerst den Rücken gekehrt und absolviert derzeit ein Schauspielstudium in Los Angeles. Damit hat er sich einen großen Traum erfüllt und seine berufliche Erfüllung gefunden. Markus beschreibt sich als positiv, ehrgeizig und lernbereit. Er gibt aber auch lachend zu: „Ich bin sehr ungeduldig. Aber das wird besser.“ Zu seinen Hobbys zählen Gleitschirmfliegen, wandern und tauchen.

Darum nimmt Markus an „Die Bachelorette“ 2023 teil

„In meinem Beruf ist man schon manchmal einsam, von One-Night-Stands halte ich aber nichts. Ich will mich lieber auf eine Frau fokussieren“, erklärt Markus. Seine vorherige Beziehung endete vor rund einem dreiviertel Jahr und scheiterte an der Distanz. Nun ist er aber wieder bereit, sein Herz zu verschenken.

So sollte Markus‘ Traumfrau sein

Der gebürtige Oberbayer wünscht sich eine offene, lebensfrohe und selbstbewusste Frau, die mit sich selbst im Reinen ist. Das Aussehen ist ihm egal, denn: „Was zählt, ist die Ausstrahlung.“ Ob Jennifer Saro damit punkten kann, zeigt sich auf RTL.

War Markus Kathrein schon in Filmen oder Serien zu sehen?

Markus besucht eine Schauspielschule in Los Angeles. Doch spielte er bereits in Filmen, Serien oder Theaterproduktionen mit? Darüber ist nichts bekannt. Da er erst seit Ende 2022 die Ausbildung absolviert, ist das nicht weiter verwunderlich.

Wie er Jennifer aber in der dritten Folge erzählt, waren der Grund für seine verspätete Ankunft laufende Dreharbeiten.

Markus Kathrein ist „Mister Westdeutschland“ 2023

Neben der Schauspielerei ist Markus auch als Model tätig. Und erst in diesem Jahr konnte er damit sogar einen Titel gewinnen. Er wurde zum „Mr. MGO Westdeutschland“ 2023 gekürt.

Markus war bei „Take Me Out“

Für Markus ist „Die Bachelorette“ nicht die erste Datingshow-Erfahrung. In der Vergangenheit suchte er bereits als Kandidat bei „Take Me Out“ nach der großen Liebe. Seine Ex-Freundin hatte ebenfalls an der Show teilgenommen – allerdings an einer anderen Staffel. Das Paar soll sich später über Instagram kennengelernt haben.

Hat Markus einen Instagram-Account?

Markus hat zwar einen verifizierten Instagram-Account, dieser ist jedoch auf privat gestellt. Dort folgen ihm rund 6.700 Personen (Stand Juli 2023).