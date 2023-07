„Bachelorette“ André aus Überlingen am Bodensee. Ab dem 12. Juli 2023 werden auf RTL wieder Rosen verteilt: Die neue Jennifer Saro reist dafür nach Thailand, wo sie 18 Kandidaten näher kennenlernt und unter ihnen ihren Traummann sucht. Einer der Männer ist

„Ein Haufen Männer, die um eine Frau kämpfen – ich bin gespannt, wie ich mit der Situation umgehe“, sagte er bereits vor der TV-Ausstrahlung. Wie wird er sich verhalten, um zwischen den Männern herauszustechen? Wie alt ist André und wie tickt er? Wir haben den Überlinger genauer unter die Lupe genommen.

„Bachelorette“-André im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu André auf einen Blick:

Name: André

André Alter: 30

30 Beruf: Key Account Manager

Key Account Manager Wohnort: Überlingen am Bodensee

Überlingen am Bodensee Single seit: vier Jahren

vier Jahren Instagram: 92.dre

So tickt André

André ist 30 Jahre alt und kommt aus Überlingen am Bodensee. Er arbeitet als Key Account Manager und beschreibt sich selbst als offen, respektvoll und sensibel. Genauso will er auch bei der „Bachelorette“ punkten: „Einfach ich selbst sein. Eine Schulter zum Anlehnen bieten, für jeden Spaß zu haben und selbstbewusst sein“. In seiner Freizeit ist der Überlinger am liebsten sportlich aktiv. Das Fußballspielen gehört zu seinen großen Leidenschaften. Außerdem fährt er im Winter gerne in die Berge zum Snowboardfahren.

Darum nimmt André an „Die Bachelorette“ 2023 teil

André ist seit vier Jahren Single und findet, das ist mehr als genug. Aus diesem Grund freut er sich sehr, endlich mal wieder die Chance zu haben, eine Frau richtig kennenzulernen. Und das auch noch unter völlig anderen Voraussetzungen und fernab des Alltags. Diese Chance sieht er jedoch auch als große Herausforderung, wie er selbst zugibt: „Ein Haufen Männer, die um eine Frau kämpfen – ich bin gespannt, wie ich mit der Situation umgehe“.

So sollte Andrés Traumfrau sein

Wenn es um seine Traumfrau geht, legt André großen Wert auf ähnliche Interessen und Ansichten. Er wünscht sich, dass sie sich auf einer Wellenlänge befinden. Außerdem würde er gerne die Hobbys mit seiner Partnerin teilen, sodass sie in ihrer Freizeit mehr Zeit zusammen verbringen können. Ob er und Jennifer Saro viele Gemeinsamkeiten haben, wird sich zeigen...

André steht offen zu seinen Schönheitseingriffen

Der Überlinger sagt über sich selbst, dass er ein gesundes Selbstbewusstsein besitzt. Dies war jedoch nicht immer der Fall. In der Vergangenheit hat er sich zweimal einer Haartransplantation unterzogen. Heutzutage steht er offen zu seinen Schönheitseingriffen und fühlt sich rundum wohl in seinem Körper.

André lebte drei Jahre lang im Ausland

Als Jugendlicher hat André bereits reichlich Erfahrung gesammelt: Im Alter von 17 Jahren ist er ganz alleine für drei Jahre in die USA gezogen. Dort hat er ein Fußballstipendium bekommen und gleichzeitig seinen Highschool Abschluss gemacht. Seitdem kann er sich vorstellen, irgendwann erneut ins Ausland zu ziehen – am liebsten mit seiner Traumfrau an seiner Seite – denn die Zeit in den USA hat ihm Lust auf mehr gemacht.