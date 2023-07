„Die Bachelorette“ startet am 12. Juli 2023 in die zehnte Staffel. In diesem Jahr sucht Tim Müller aus Düsseldorf. Auf RTL werden wieder rote Rosen verteilt:startet am 12. Juli 2023 in die zehnte Staffel. In diesem Jahr sucht Jennifer Saro ihren Mr. Right. Dazu datet sie in Thailand 18 verschiedene Männer. Einer der Kandidaten ist

„Eigentlich bin ich eher schüchtern und lasse mich lieber erobern – das muss ich jetzt wohl ändern“, sagt er über sich selbst. Was ist noch über ihn bekannt? Wie alt ist Tim und wie tickt er? Wir haben den Düsseldorfer genauer unter die Lupe genommen.

„Bachelorette“-Tim im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Tim auf einen Blick:

Name: Tim Müller

Tim Müller Geburtstag : 23.02.1992

: 23.02.1992 Alter: 31

31 Sternzeichen: Fische

Fische Größe: 1,86 m

1,86 m Beruf: Mitarbeiter bei einem Modeunternehmen im Customer Service

Mitarbeiter bei einem Modeunternehmen im Customer Service Wohnort: Düsseldorf

Düsseldorf Single seit: vier Jahren

vier Jahren Instagram: muelli18

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

So tickt Tim Müller

Der 31-Jährige kommt aus Düsseldorf und arbeitet dort als Mitarbeiter bei einem Modeunternehmen im Customer Service. In seiner Freizeit spielt er Inline-Hockey, betreibt Fitness und unternimmt gerne etwas mit seinen Freunden. Er bezeichnet sich selbst als ehrlich, humorvoll und loyal.

Darum nimmt Tim an „Die Bachelorette“ 2023 teil

Tim ist nun schon seit vier Jahren Single. Bisher hat er seine Kumpels Amor spielen lassen, doch um das Herz der Rosendame zu gewinnen, will er über seinen eigenen Schatten springen. In der Hoffnung, sein Perfect Match zu finden, wagt er sich an das „Bachelorette“-Abenteuer. Sein Ziel ist klar: „Endlich den Club der Singles verlassen. Ich meine es wirklich ernst, will eine ernsthafte Beziehung führen. Deshalb könnte ich der Richtige für die Bachelorette sein.“

So sollte Tims Traumfrau sein

Die Ansprüche, die er an die Frau an seiner Seite hat, beschreibt er kurz mit drei Worten: ehrlich, offen und humorvoll. Für ihn wäre das perfekte erste Date gefüllt von guten Gesprächen und viel Lachen – also dass man einfach miteinander harmonisiert. Mehr braucht es für ihn nicht. Kann er damit die „Bachelorette“ überzeugen?