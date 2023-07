„Die Bachelorette“ in die zehnte Staffel. In diesem Jahr begibt sich Jesper Hansen aus Hamburg. Nun werden auf RTL wieder rote Rosen verteilt. Am 12. Juli 2023 startetin die zehnte Staffel. In diesem Jahr begibt sich Jennifer Saro auf die Suche nach ihrem Mr. Right. Dafür datet sie in Thailand 18 verschiedene Männer. Einer der Kandidaten , der sein Glück versucht, ist

„Liebe ist Ehrlichkeit, Loyalität, Inspiration, Sex und gegenseitiges Begehren“, beschreibt Jesper. Doch was sucht er sonst noch in einer Frau? Wie alt ist er eigentlich und wie tickt er? Wir haben den Hamburger genauer unter die Lupe genommen.

„Bachelorette“-Jesper im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Jesper auf einen Blick:

Name: Jesper Hansen

Jesper Hansen Geburtstag: 02.10.1998

02.10.1998 Alter: 24

24 Sternzeichen: Waage

Waage Größe: 1,81 m

1,81 m Beruf: Modedesigner und Stylist

Modedesigner und Stylist Wohnort: Hamburg

Hamburg Single seit: sechseinhalb Jahren

sechseinhalb Jahren Instagram: _jesper_hansen

So tickt Jesper Hansen

Jesper ist im Norden Deutschlands geboren und im Süden Dänemarks aufgewachsen. Er ist als Modedesigner und Stylist tätig und hat damit seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Als Inspiration dient ihm hauptsächlich der Alltag, weshalb der Wahl-Hamburger gerne kreative und energiegeladene Tage mit Freunden verbringt. Seine Lebenseinstellung entspricht Hygge: „Wir haben alle nur dieses eine Leben. Das sollten wir so schön wie möglich gestalten.“ Früher spielte Jesper außerdem Fußball.

Darum nimmt Jesper an „Die Bachelorette“ 2023 teil

Ganze sechseinhalb Jahre ist der Deutsch-Däne mittlerweile Single. Nach seiner letzten Beziehung, in der Jesper bitter enttäuscht wurde, konnte er sich lange nicht öffnen. Mittlerweile ist er wieder bereit für eine neue Frau an seiner Seite. Ob er diese in Thailand kennenlernt, wird sich zeigen…

So sollte Jespers Traumfrau sein

Für Jesper bedeutet Liebe „Ehrlichkeit, Loyalität, Inspiration, Sex und gegenseitiges Begehren“. Er findet zudem, dass man sich in einer Beziehung nicht verstellen sollte und authentisch sein muss. Seine Traumfrau sollte nicht nur eine positive und liebevolle Ausstrahlung, ein schönes Lächeln und ein gepflegtes Äußeres mitbringen, sondern auch Ehrlichkeit, Loyalität, Humor und Mut beweisen. Das Wichtigste ist: „Sie muss interessiert sein, mit mir den Tag so gut es geht zu gestalten.“ Wird das auf Jennifer Saro zutreffen?

Diese Enttäuschung erlebte Jesper

Ganze sechseinhalb Jahre ist Jesper Single – und das nicht ohne Grund. Der Wahl-Hamburger wurde in seiner letzten Beziehung extrem enttäuscht: „Die Frau, die ich gedatet habe, hat ein Doppelleben geführt.“ Genauere Details sind darüber allerdings nicht bekannt.

Das ist Jespers Unternehmen