„Die Bachelorette“ sucht die neue Junggesellin Baro Baroev aus Köln. Ab dem 12. Juli 2023 heißt es auf RTL wieder „Willst du diese Rose annehmen?“. In der 10. Staffel vonsucht die neue Junggesellin Jennifer Saro nach ihrem Traummann und reist dafür nach Thailand. Dort trifft sie auf 18 Kandidaten , die alle um ihre Gunst buhlen. Einer von ihnen ist

„Ich hab‘ nix zu verlieren und hässlich bin ich auch nicht“, sagt er über sich selbst. Doch sieht die „Bachelorette“ das genauso? Wie alt ist Baro und wie tickt er? Wir haben den Kölner genauer unter die Lupe genommen.

„Bachelorette“-Baro im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Baro auf einen Blick:

Name: Baro Baroev

Baro Baroev Geburtstag: 04. November 1997

04. November 1997 Alter: 25

25 Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Größe: 1,88 m

1,88 m Beruf: Kaufmann für Büromanagement

Kaufmann für Büromanagement Wohnort: Köln

Köln Instagram: barobaroev

So tickt Baro Baroev

Baro Baroev ist 25 Jahre alt und wurde in Georgien geboren. Im Jahr 1998 wanderte er zusammen mit seinen Eltern und seinen Brüdern nach Deutschland aus. Dort hatte er kein einfaches Leben, denn lange Zeit lebte die Familie auf engstem Raum in Armut. „Die Zeit war kein Zuckerschlecken“, erzählt er. Sein Alltag war geprägt von rassistischen Anfeindungen und ein besseres Leben schien in weiter Ferne zu liegen. Doch Baro hat sich durch diese Zeit durchgeboxt und lebt heutzutage in Köln. Dort arbeitet er als Kaufmann für Büromanagement. Zuvor war er als Bundeswehrsoldat aktiv. Zu seinen Hobbys zählt er Kochen, Spazierengehen, ins Fitnessstudio gehen und Animes schauen.

Darum nimmt Baro Baroev an „Die Bachelorette“ 2023 teil

Baro hatte es bisher nicht einfach im Leben, umso mehr wünscht er sich nun Glück in der Liebe. „Ich hab‘ nix zu verlieren und hässlich bin ich auch nicht“, scherzt er. Wie er Jennifer Saro um den Finger wickeln will, weiß er auch schon: Seine humorvolle, ehrliche und direkte Art soll sie beeindrucken. Obwohl er keine bestimmte Flirt-Taktik hat, gibt er zu „Ich bin schon der Eroberer.“

So sollte Baros Traumfrau sein

Baro hat genaue Vorstellungen, wenn es um seine Traumfrau geht. Sie sollte vor allem ehrlich, loyal, freundlich und sympathisch sein. Er ist der Meinung, wenn diese Charaktereigenschaften auf eine Frau zutreffen, kommt der Rest von selbst. Ob Jennifer Saro all dies erfüllt, wird sich zeigen...

Baro war früher Elite-Boxer

Der Wahl-Kölner hat schon früh seine Leidenschaft für das Boxen entdeckt. Bereits im Alter von 12 Jahren begann er mit dem Training. Im Laufe der Jahre wurde er so gut, dass er 2016 sogar bei der Elite-Meisterschaft, der höchsten Klasse im Boxen, antrat. Schlussendlich musste er seinen Traum von einer Profikarriere jedoch aus nicht bekannten Gründen aufgeben. Daraufhin nahm er 60 Kilo zu, 30 davon hat er schon wieder abtrainiert. Heutzutage zählt das Boxen nur noch zu seinen Hobbys.

Baro Baroev hat bereits TV-Erfahrung

Dem ein oder anderen TV-Zuschauer dürfte Baro Baroev bekannt vorkommen, denn in der Vergangenheit übernahm er bereits Rollen in verschiedenen TV-Shows. In der beliebten RTL2-Soap „Köln 50667“ hatte er eine Gastrolle als Boxer. Außerdem spielte er in der RTL-Show „Ulrich Wetzel – Das Strafgericht“ die Rolle eines Polizisten.