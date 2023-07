„Die Bachelorette“ startet am 12. Juli 2023 in die zehnte Staffel. In diesem Jahr sucht Thomas Dinh Van aus Langenhagen. Auf RTL werden wieder rote Rosen verteilt:startet am 12. Juli 2023 in die zehnte Staffel. In diesem Jahr sucht Jennifer Saro ihren Mr. Right. Dazu datet sie in Thailand 18 verschiedene Männer. Einer der Kandidaten ist

„Zielstrebig, loyal und selbstbewusst“, so bezeichnet er sich selbst. Doch was steckt noch in ihm? Wie alt ist Thomas und wie tickt er? Wir haben den Hannoveraner genauer unter die Lupe genommen.

„Bachelorette“-Thomas im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Thomas auf einen Blick:

Name: Thomas Dinh Van

Thomas Dinh Van Geburtstag : 25.09.1993

: 25.09.1993 Alter: 29

29 Sternzeichen: Waage

Waage Größe: unbekannt

unbekannt Beruf: Vertriebler

Vertriebler Wohnort: Langenhagen (Hannover)

Langenhagen (Hannover) Single seit: zwei Jahren

So tickt Thomas Dinh Van

Der 29-Jährige kommt aus Langenhagen und arbeitet dort als Vertriebler. In seiner Freizeit spielt er Fußball, betreibt Fitness und geht mit seinen Hunden spazieren. „Früher war ich pummelig, hatte kein Selbstvertrauen und war schüchtern.“ Da freut es doch zu hören, dass sich das geändert hat: „Ich mag alles an mir. Ich habe mich komplett lieben gelernt.“ Aber nicht nur sich selbst hat er zu lieben gelernt: Für ihn sind seine beiden Hunde sehr wichtig – Balu und Cookie.

Darum nimmt Thomas an „Die Bachelorette“ 2023 teil

Thomas ist nun schon seit über zwei Jahren Single. Um endlich seine Ms. Right zu finden, wagt er sich an das „Bachelorette“-Abenteuer. Dass das für ihn genau das Richtige ist, begründet er so: „Hier geht es um viel mehr als nur Äußerlichkeiten. Das Zwischenmenschliche ist ausschlaggebend, man lernt sein Gegenüber intensiv und von einer ganz anderen Seite kennen.“

So sollte Thomas‘ Traumfrau sein

Seine Ansprüche an die Frau an seiner Seite beschreibt er kurz mit drei Worten: Humor, Loyalität und Ehrlichkeit. Für ihn gibt es zwei absolute No-Gos. Einmal hat er nichts übrig für eine Frau, die nicht weiß, was sie will. Und natürlich muss sie seine beiden Hunde mögen. Um das Herz seiner Traumfrau zu erobern, will er vor allem authentisch sein. „Ich werde einfach ich selbst sein. Sie soll mich als Menschen kennenlernen. Genauso, wie ich sie als Menschen kennenlernen möchte.“