Julian möchte das Herz der „Bachelorette“ im Sturm erobern. Auf RTL werden wieder Rosen verteilt. Diesmal sucht Jennifer Saro nach ihrem Traummann. Dafür reist sie mit 18 Kandidaten nach Thailand. Auchmöchte das Herz derim Sturm erobern.

„Fallschirmspringen, dabei Kaffee trinken und anschließend Dinner mit den Haien – mein perfektes ‚Bachelorette‘-Date“, beschreibt Julian. Doch was macht ihn so außergewöhnlich? Wie alt ist Julian und wie tickt er? Wir haben den Düsseldorfer genauer unter die Lupe genommen.

„Bachelorette“-Julian im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Julian auf einen Blick:

Name: Julian Alexander Plum

Julian Alexander Plum Geburtstag: 11. März 1985

11. März 1985 Alter: 38

38 Sternzeichen: Fische

Fische Größe: 1,9 m

1,9 m Gewicht: 93 kg

93 kg Beruf: Key Account Manager

Key Account Manager Wohnort: Düsseldorf

Düsseldorf Single seit: zwei Jahren

zwei Jahren Instagram: julian.plum

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

So tickt Julian Plum

Der 38-Jährige kommt aus Düsseldorf und arbeitet dort als Key Account Manager in einer Software-Firma. Dafür studierte er einige Jahre Wirtschaftsjura. Sein Sternzeichen ist Fische. Daher beschreibt er sich als einen einfühlsamen und empathischen Menschen. In seiner Freizeit macht er viel Sport, unter anderem mit seinem besten Freund Oliver Sanne, dem Ex-„Bachelor“. Außerdem verbringt er gerne Zeit mit seiner Familie und Freunden, schließlich ist er ein stolzer Patenonkel.

Darum nimmt Julian an „Die Bachelorette“ 2023 teil

Julian hatte bisher sechs Beziehungen und ist jetzt seit zwei Jahren Single. „Bisher habe ich mich offensichtlich in die falschen Frauen verliebt“, sagt er. Er will sich jetzt an seinen Eltern ein Vorbild nehmen, denn die beiden sind schon seit 50 Jahren verheiratet.

So sollte Julians Traumfrau sein

Was seine Ansprüche an die Frau an seiner Seite angeht, hat Julian klare Vorstellungen. Sie sollte nicht nur liebevoll, loyal und humorvoll, sondern auch seine beste Freundin sein. „Sie sollte Ausstrahlung und das gewisse Etwas haben. Generell stehe ich eher auf einen rassigen Typ Frau.“ Könnte er sich seine perfekte Frau backen, wäre es Hollywood-Schauspielerin Mila Kunis, doch: „Aussehen ist zweitrangig. Sie sollte einfach das Herz am rechten Fleck haben.“

Julians bester Freund ist Ex-„Bachelor“ Oliver Sanne

Der Ex-„Bachelor“ Oliver Sanne ist nicht nur Julians Trainingsbuddy, sondern auch sein bester Freund. Ob beim Sport oder bei einem Kaffee am Nachmittag, die beiden sind unzertrennlich. Die beiden behaupten sogar: „Wir sind wie Hanni und Nanni“. Außerdem hat Oliver schon zahlreiche Erfahrungen in der RTL-Show gesammelt und kann Julian dementsprechend einige Rosentipps geben.