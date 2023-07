„Die Bachelorette“ sucht die neue Junggesellin Kinan Wahbeh aus Berlin, der in der zweiten Folge zu den anderen Männern dazustößt. Aktuell heißt es auf RTL wieder „Willst du diese Rose annehmen?“. In der 10. Staffel vonsucht die neue Junggesellin Jennifer Saro nach ihrem Traummann und reist dafür nach Thailand. Dort trifft sie auf 19 Kandidaten , die alle um ihre Gunst buhlen. Einer von ihnen ist, der in der zweiten Folge zu den anderen Männern dazustößt.

„Ich bin ein richtiger Oldschool-Romantiker und lege einer Frau gerne die Welt zu Füßen“, sagt er über sich selbst. Ob der „Bachelorette“ das gefallen wird? Wie alt ist Kinan und wie tickt er? Wir haben den Berliner genauer unter die Lupe genommen.

„Bachelorette“-Kinan im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Kinan auf einen Blick:

Name: Kinan Wahbeh

Kinan Wahbeh Geburtstag: 08. März 1997

08. März 1997 Alter: 26

26 Sternzeichen: Fische

Fische Beruf: Office Manager und Fitnesstrainer

Office Manager und Fitnesstrainer Wohnort: Berlin

Berlin Single seit: sechs Jahren

sechs Jahren Instagram: kinanwahbeh

So tickt Kinan Wahbeh

Kinan Wahbeh ist 26 Jahre alt und wohnt aktuell in Berlin. Geboren und aufgewachsen ist er jedoch in Syrien. Beruflich ist er nicht nur als Office Manager, sondern auch als Fitnesstrainer tätig. Sich selbst beschreibt er als Oldschool-Romantiker, der eine Frau respektiert und ihr gerne die Welt zu Füßen legt. Des Weiteren ist er der Meinung, dass er gut kochen kann, womit er bei den Frauen punkten möchte. Außerdem flirtet er gerne mit ihnen.

Eine Vorstellung von einem perfekten Date? Die hat Kinan auch. Seine Traumfrau und er sollten sich an einem mit Rosenblättern gesäumten Strand treffen, dort gibt es dann ein Dinner bei Kerzenschein und bei einem Tanz beobachten sie zusammen die Sterne. Abschließend kommt es zum ersten Kuss.

Darum nimmt Kinan Wahbeh an „Die Bachelorette“ 2023 teil

Kinan ist mittlerweile seit sechs Jahren Single und führte bisher nur eine Beziehung. Seiner Meinung nach ist es an der Zeit, dies endlich zu ändern. Sein größter Wunsch ist es, endlich anzukommen. Dazu gehört auch eine Frau an seiner Seite. „Die Bachelorette und ich – das wäre doch eine schöne Lovestory, die wir unseren Kindern erzählen können“, schwärmte er bereits vor seinem Abenteuer in Thailand.

So sollte Kinans Traumfrau sein

Kinan gibt selbst zu, dass er früher großen Wert auf das Aussehen einer Frau gelegt hat – dies hat sich in den letzten Jahren jedoch geändert. Mittlerweile ist ihm die Persönlichkeit einer Frau viel wichtiger. Seiner Meinung nach sollte seine Traumfrau Ziele im Leben haben, sympathisch, intelligent, selbstbewusst und einfühlsam sein und kochen können. Außerdem verreist er gerne, dieses Hobby würde er gerne mit ihr teilen. Alles in allem ist es ihm einfach wichtig, wie ihr Mindset ist. Kinan fühlt sich des Weiteren bereit für Kinder und wünscht sich dementsprechend, dass auch seine Traumfrau mehrere Kinder haben möchte. Einen hohen Stellenwert in einer Beziehung schreibt er vor allem Respekt, Loyalität und Vertrauen zu.

Kinan floh mit dem Schlauchboot aus Syrien

Kinans größter Wunsch ist es, im Leben endlich anzukommen. Dies konnte er lange nicht, denn im Jahr 2015 floh er vor dem Krieg in Syrien. Ohne seine Familie machte er sich mit einem Schlauchboot auf den Weg nach Griechenland. Nachdem er dort angekommen war, lebte er für eine Weile in Ägypten, Saudi-Arabien und der Türkei, bevor er Deutschland als seine neue Heimat auserkor. Dort lebte er zunächst nahe Bremen, doch nach zwei Jahren erfüllte er sich seinen Traum in Berlin zu leben und zog in die Hauptstadt.

Kinan Wahbeh war bereits bei „Love Island“

„Die Bachelorette“ ist nicht die erste TV-Sendung, in der Kinan versucht, seine große Liebe zu finden. Er nahm im Jahr 2021 bereits an der sechsten Staffel der RTL2-Show „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ teil. Darin paarte er sich mit Selina Riarova, aus den beiden wurde jedoch am Ende kein Paar. Sie schnitten außerdem bei einem Ranking als schwächstes Couple der Sendung ab und mussten die Show dementsprechend anschließend verlassen.