„Die Bachelorette“ wieder auf RTL. Mike Featherstone aus Hamburg erhofft sich ebenfalls eine Chance auf ihr Herz. „Willst du diese Rose annehmen?“ – eine Frage, die mittlerweile schon Kult ist. Ab Mitte Juli läuftwieder auf RTL. Jennifer Saro sucht unter den Kandidaten ihren perfekten Partner.erhofft sich ebenfalls eine Chance auf ihr Herz.

„Eine selbstbewusste, positive und strahlende Aura fasziniert mich an einer Frau am meisten“, beschreibt Mike seine Wunsch-Partnerin. Doch was macht ihn so außergewöhnlich? Wie alt ist Mike und wie tickt er? Wir haben den Hamburger genauer unter die Lupe genommen.

„Bachelorette“-Mike im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Mike auf einen Blick:

Name: Mike Featherstone

Mike Featherstone Geburtsjahr: 1996

1996 Alter: 27

27 Beruf: Student, Fitness- und Schwimmtrainer

Student, Fitness- und Schwimmtrainer Geburtsort: Großbritannien

Großbritannien Wohnort: Hamburg

Hamburg Single seit: einem Jahr

einem Jahr Instagram: mr.featherstone

So tickt Mike Featherstone

You only live once, enjoy the ride – Das ist das Lebensmotto von Mike. Seine Mutter ist Deutsche und sein Vater ist Brite, also wuchs Mike in England auf. Mit elf Jahren zog er jedoch nach Deutschland und ging dort auch auf eine deutsche Schule. Anfangs fühlte er sich als Außenseiter. Nach der Scheidung seiner Eltern folgte zusätzlich das schmerzhafte Ende einer Beziehung. „Ich war sehr unglücklich und orientierungslos. Ich wusste, dass ich Veränderungen vornehmen musste, um mein Leben in eine positive Richtung zu lenken.“ 2017 wagte er schließlich den Neustart. „Die Entscheidung, mein Leben neu zu gestalten, war eine Herausforderung. Aber auch der Beginn eines aufregenden neuen Kapitels, das mir zahlreiche Möglichkeiten und Chancen eröffnet hat.“ Und genau das macht Mike aus. „Das mag ich an mir – dass ich auch schweren Zeiten den Silberstreif am Horizont sehen kann.“

Mittlerweile studiert Mike in Hamburg Sozialökonomie und arbeitet nebenberuflich als Schwimm- und Fitnesstrainer.

Darum nimmt Mike an „Die Bachelorette“ 2023 teil

Mike ist nun schon seit rund einem Jahr Single. Zeit, dass sich das ändert. Nachdem sich seine Eltern getrennt haben und er ebenfalls das Ende einer eigenen Beziehung erleben musste, ging es ihm sehr schlecht, doch er konnte sein Leben zum Besten wenden. Jetzt wird es Zeit für eine neue Frau an seiner Seite.

So sollte Mikes Traumfrau sein

Was seine Ansprüche an die Frau an seiner Seite angeht, möchte Mike eine treue und loyale Partnerin. Sie sollte nicht nur seinen Humor verstehen, sondern auch über sich selbst lachen können. Außerdem fände er es gut, wenn sie auch eine rebellische Seite an sich hat, da er teilweise auch einen „Arschtritt“ gebrauchen könnte.