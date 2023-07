„Die Bachelorette“ startet am 12. Juli 2023 in die zehnte Staffel. In diesem Jahr sucht Pedro Gomes aus Hamburg. Auf RTL werden wieder rote Rosen verteilt:startet am 12. Juli 2023 in die zehnte Staffel. In diesem Jahr sucht Jennifer Saro ihren Mr. Right. Dazu datet sie in Thailand 18 verschiedene Männer. Einer der Kandidaten ist

„Meine Gene müssen weitergegeben werden“, scherzt er. Doch was macht ihn so besonders? Wie alt ist Pedro und wie tickt er? Wir haben den Hamburger genauer unter die Lupe genommen.

„Bachelorette“-Pedro im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Pedro auf einen Blick:

Name: Pedro Gomes

Pedro Gomes Geburtstag : 16.10.1991

: 16.10.1991 Alter: 31

31 Sternzeichen: Waage

Waage Größe: 1,78 m

1,78 m Beruf: Sicherheitstechniker, Model

Sicherheitstechniker, Model Geburtsort: Recife, Brasilien

Recife, Brasilien Wohnort: Hamburg

Hamburg Single seit: einem Jahr

einem Jahr Instagram: pedr0.gomes

So tickt Pedro Gomes

Der 31-Jährige kommt aus Hamburg und arbeitet dort als Sicherheitstechniker. Ab und zu ist er auch als Model unterwegs. Als er neun Jahre alt war, zog er mit seiner Oma und seinen Geschwistern nach der Trennung seiner Eltern nach Deutschland. Seine Mutter hatte dort seinen mittlerweile verstorbenen Stiefvater geheiratet und holte ihre Familie nach. Seinen leiblichen Vater hat er nie kennengelernt. Trotz alledem versucht er mit einem positiven Motto durchs Leben zu gehen: „Vergiss niemals, das Leben in vollen Zügen zu genießen, auch in schwierigen Zeiten.“ Er bezeichnet sich selbst als Familienmensch.

Darum nimmt Pedro an „Die Bachelorette“ 2023 teil

Pedro ist nun schon seit einem Jahr Single. Zeit, sich wieder zu verlieben. Darum wagt er sich an das „Bachelorette“-Abenteuer. Das bedeutet für ihn, etwas zu erleben und vor allem über den eigenen Schatten zu springen. Als Familienmensch ist das seine Chance für eine Geschichte, die er seinen zukünftigen Kindern erzählen kann. Für ihn sieht das perfekte erste Date so aus: „Etwas Schönes essen, viel lachen. Und zum Abschluss vielleicht ein gemeinsamer Tanz.“

So sollte Pedros Traumfrau sein

Was seine Ansprüche an die Frau an seiner Seite angeht, so möchte er jemanden, der seine Werte teilt und für den die Zukunft genauso wichtig ist wie für ihn: Seine Traumfrau sollte das Leben in vollen Zügen genießen können, egal wie die Situation gerade ist. Ob das auf Jennifer Saro zutrifft, wird sich zeigen …