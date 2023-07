„Die Bachelorette“ einmal quer um die Welt, um unter den exotisches Ziel. In Thailand warten nicht nur 18flirtwillige Single-Männer auf sie, sondern auch traumhafte Dates und jede Menge Abenteuer. In der Nacht der Rosen muss sie entscheiden, wen sie weiter kennenlernen möchte und wen sie nach Hause schickt. 2023 reist Jennifer Saro alseinmal quer um die Welt, um unter den Kandidaten ihre große Liebe zu finden. Ihre Reise führt sie an ein. Inwarten nicht nur 18flirtwillige Single-Männer auf sie, sondern auch traumhafte Dates und jede Menge Abenteuer. In der Nacht der Rosen muss sie entscheiden, wen sie weiter kennenlernen möchte und wen sie nach Hause schickt.

Wo genau wurde „Die Bachelorette“ 2023 gedreht? An welchem Ort befindet sich die Villa? Und wo waren die Drehorte der bisherigen Staffeln? Alle Infos zum Drehort und der diesjährigen Location erhaltet ihr in dieser Übersicht.

Wo liegt der Drehort von „Die Bachelorette“ 2023?

Von Portugal über Frankreich bis hin zu Griechenland – die Kandidaten von „Die Bachelorette“ verschlägt es jedes Jahr an ein sonniges Reiseziel. Während die vorherigen Staffeln bislang immer in Europa gedreht wurden, ging es im vergangenen Jahr erstmals nach Asien. Und auch 2023 geht es für die Kandidaten und die neue „Bachelorette“ Jennifer Saro wieder an einen exotischen Ort. Die zehnte Staffel wurde erneut in Thailand gedreht. Wo genau es die „Bachelorette“ und die Kandidaten für Einzel- und Gruppendates hin verschlägt, ist jedoch noch nicht bekannt. Klar ist aber: Auf Jennifer Saro und die Männer warten in Thailand tropische Strände für aufregende Dates. Und auch die Hauptstadt Bangkok mit ihrer ultramodernen Skyline wird ein absolutes Highlight für Dates abgeben.

Die Fakten zu Thailand im Überblick

Thailand gehört bei Touristen weltweit zu einem absoluten Traumziel. Das Königreich in Südostasien ist für seine traumhaften Strände mit weißem Sand bekannt, bietet jedoch auch darüber hinaus jede Menge zu entdecken. Dazu zählt etwa die buddhistische Kultur und die Königspaläste und alten Ruinen. Hier eine Übersicht zu den wichtigsten Fakten über Thailand:

Staatsform: Konstitutionelle Monarchie

Konstitutionelle Monarchie Amtssprache: Thai

Thai Fläche: 513.120 km²

513.120 km² Einwohner: rund 71,6 Millionen

rund 71,6 Millionen Hauptstadt: Bangkok

Bangkok Währung: Baht

Thailand lockt mit traumhaften Stränden. Auch die „Bachelorette“ und ihre Kandidaten werden das ein oder andere Date am Strand verbringen.

© Foto: Pixabay

Wo befinden sich die Villen der Kandidaten und der „Bachelorette“?

In jeder Staffel von „Die Bachelorette“ geht es für die Junggesellin und die Kandidaten in zwei luxuriöse Villen mit atemberaubendem Ausblick. Auch 2023 sind Jennifer Saro und die Teilnehmer jeweils an echten Traum-Locations zu Hause. Doch wo genau in Thailand sich diese befinden, ist derzeit nicht bekannt. Sobald es hierzu genauere Informationen gibt, findet ihr sie hier.

Wo wurde „Die Bachelorette“ in früheren Staffeln gedreht?

Die Rosen wurden bei „Die Bachelorette“ bisher regelmäßig an den schönsten und sonnigsten Orten in Europa verteilt. Bereits einige Male ging es nach Griechenland. Dass es im vergangenen Jahr nun erstmals nach Asien ging, war eine komplette Neuheit. Doch wo genau wurden die vorherigen Staffeln der Datingshow gedreht?

Hier eine Übersicht über die bisherigen „Bachelorette“-Drehorte: