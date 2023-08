„Die Bachelorette“ 2023 ihren Fynn ihre letzte Rose – der sie erleichtert und strahlend annahm. Das Rosenverteilen auf RTL ist zu Ende: Jennifer Saro hat im Finale vonihren Gewinner gekürt. Nachdem sie Adrian schweren Herzens offenbaren musste, dass ihre Gefühle für ihn nicht ausreichen , überreichte sie– der sie erleichtert und strahlend annahm.

Wiedersehen mit Frauke Ludowig. Bevor dort geklärt wurde, Doch wie ging es nach der Rosenübergabe weiter? Das erfuhren die Zuschauer wie gewohnt beim großenmit Frauke Ludowig. Bevor dort geklärt wurde, ob Jennifer und Fynn noch zusammen sind , ließen die Rosenlady und einige Kandidaten die gemeinsame Zeit in Thailand Revue passieren. Dabei kamen schöne, aber auch unangenehme Themen auf den Tisch.

Wer war beim Wiedersehen dabei?

Jesper, Frauke Ludowig begrüßte nicht nur die amtierende „Bachelorette“, sondern auch ihren Gewinner und den Zweitplatzierten. Neben Fynn und Adrian nahmen aber auch noch weitere Kandidaten Platz: David Jesaia und Oguzhan

Worüber wurde beim Wiedersehen gesprochen?

In einem Zusammenschnitt wurden direkt zu Beginn einige Momente aus der Staffel gezeigt, die Jugendliche sicher mit dem Wort „cringe“ bezeichnen würden. Beispielsweise Alexanders sinnloser Redeflash beim Date auf dem Dach, Pedros unverständliche Frage beim Einzeldate am Strand oder auch der merkwürdige erste Kuss zwischen Jesaia und Jennifer. Zu Letzterem und was danach kam, sagte der Stuttgarter rückblickend: „Es war der falsche Zeitpunkt, dementsprechend war es nicht so, wie man es gerne hätte.“

Auch die Kritik an Jennifers Kleidungsstil wurde thematisiert. Oguzhan gab etwas peinlich berührt zu, dass er so jetzt nicht mehr darüber reden würde.

Ein weiterer Einspieler zeigte die Testosteron-geladenen Auseinandersetzungen in der Männer-Villa, die auch beim erneuten Anschauen für Fremdscham sorgten. Dass Adrian dann noch von sich und seinen Mitstreitern als „Jugendliche“ sprach, war doch sehr bezeichnend.

Eine schöne Nachricht zwischendurch: Langweiler (Ortsangabe) David hat direkt nach seiner Rückkehr von den Dreharbeiten eine Frau kennengelernt. Dann bat Frauke Ludowig ihn, noch einmal ein Gedicht vorzutragen und auch hier ein Highlight in Bezug auf Jennifer: „Mit Fynn hat sie jetzt sogar gleich zwei Kinder daheim.“

Was Adrian heute zu Jennifers Entscheidung sagt

Nachdem noch einmal die Momente zwischen Adrian und Jennifer gezeigt wurden, wollte Frauke Ludowig wissen, wie er das alles heute sehe. „Ich war voller Überzeugung, ich bekomme die letzte Rose. Ich wollte es manifestieren“, erinnerte er sich ans Finale. Auch heute wünsche er sich einfach nur, dass es Jennifer gut gehe. „Ich muss zugeben, dass es mir schneller besser ging, als ich es erwartet habe“, so Adrian zu seiner Abfuhr. Jennifer gab diesbezüglich noch zu: „Es war mit der schwerste Moment der ganzen Staffel für mich.“

Wie es mit Fynn und Jennifer nach der letzten Rose weiterging

Auf die Frage, wann er gemerkt habe, dass er verliebt sei, antwortete Fynn: „Ab dem Yoga-Date habe ich gemerkt, die finde ich wirklich richtig gut.“ Der erste Kuss hätte das nur noch bestärkt. Auch seine und Jennifers Reise wurde noch einmal in einem kurzen Video zusammengefasst. Danach wollte Frauke Ludowig wissen, wie es nach dem Finale mit den beiden weiterging.