Wenn auf RTL im Sommer wieder Rosen vergeben werden, kann das nur eines heißen: „Die Bachelorette" ist 2022 mit einer neuen Staffel zurück. Unter der Sonne Thailands kämpfen 20 Männer um Sharon Battiste. Für sie beginnt ab 15. Juni die Suche nach ihrem Traummann. Bei romantischen Dates buhlen die Kandidaten dann um das Herz der begehrten Single-Lady. Vom abenteuerlustigen Polizisten über den romantischen Floristen bis hin zum ehrgeizigen Unternehmer sind die unterschiedlichsten Singles dabei. Welcher Mann die „Bachelorette" verzaubert, zeigt sich schon bald. Wer die Teilnehmer sind, erfahrt ihr bereits jetzt.

„Die Bachelorette“ 2022: Das sind die Kandidaten

In der neunten Staffel von „Die Bachelorette“ treffen die unterschiedlichsten Teilnehmer zwischen 23 und 36 Jahren aufeinander. Doch die Männer haben alle eins gemeinsam: Sie wollen das Herz von Traumfrau Sharon Battiste gewinnen.

Das sind die 20 Kandidaten von Staffel 9 in alphabetischer Reihenfolge und samt Fotos:

Alexandros Chouliaras

Alexandros Chouliaras ist 27 Jahre alt und ist ein echtes Ruhrpott-Kind. Der Unternehmer wurde in Recklinghausen geboren und lebt dort auch heute Mit seiner beruflichen Selbstständigkeit in Form eines Online-Nachhilfeinstituts hat er sich einen Lebenstraum erfüllt. Zum perfekten Glück fehlt ihm nach eineinhalb Jahren Singledasein nur noch die Richtige an seiner Seite. Die Bachelorette will er mit seiner positiven und loyalen Art und seinem Lächeln überzeugen.

Alexandros

Basti Corsten

Der 36-jährige Basti Corsten ist Geschäftsführer eines Kindercafés und lebt in Berlin. Single ist der Unternehmer seit einem halben Jahr und wünscht sich als Beziehungsmensch Zweisamkeit. Er war sogar schon einmal verheiratet und hat zwei Kinder. Aktiv habe er eine Frau noch nie erobern müssen, sagt der ist Mitgründer der Men-Strip-Show SIXX PAXX. „Ich bin halt ein wenig anders und vielleicht auch ein bisschen außergewöhnlich“, so der Berliner.

Basti

Dennis Felber

Dennis Felber ist 23 Jahre alt und kommt aus Bad Soden-Salmünster. Der Online Fitness Coach genießt das Leben in vollen Zügen. Bisher hatte er eine ernsthafte Beziehung und geht seit drei Jahren inzwischen allein durchs Leben, doch damit soll nun Schluss sein. „Das Wichtigste ist, eine Frau zum Lachen zu bringen“, weiß er. Seine Traumfrau sollte wie er sportlich sein und zudem verrückt, clever und ehrlich.

Dennis

Emanuell Weissenberger

Auch Emanuell Weissenberger ist bereit, um das Herz der Bachelorette zu kämpfen. Er ist 29 Jahre alt und arbeitet als Personalvermittler in München. „Ich will auf jeden Fall Kinder – am liebsten eine ganze Footballmannschaft“, sagt er. Rund ein dreiviertel Jahr ist er jetzt Single – und das soll sich ändern. Er selbst hatte keine einfache Kindheit, umso wichtiger ist ihm, sich mit der richtigen Frau an seiner Seite seinen Traum vom glücklichen Familienleben zu erfüllen.

Emanuell

Hannes Münzer

Hannes Münzer ist 23 Jahre alt und kommt aus Hamburg. Das Motto des Polizisten lautet „No risk, no story“. Mit 17 zog er allein in die Großstadt und wanderte bereits für ein Jahr nach Fuerteventura aus. Sein Glück will er auch beim Liebesabenteuer selbst in die Hand nehmen. „Vor allem werde ich mich so zeigen, wie ich auch sonst bin“: offen, spontan und humorvoll. Wenn es darauf ankommt, kann man sich auf ihn verlassen.

Hannes

Jan Hoffmann

Dass man mit Blumen punkten kann, weiß wohl in dieser Staffel keiner besser als Jan Hoffmann aus Hannover. Der 31-Jährige ist Florist und arbeitet im Familienbetrieb. Seine Mutter, sein Vater und seine Schwester sind die wichtigsten Menschen in seinem Leben. Da fehlt nur noch die richtige Partnerin an seiner Seite: „Ich stehe mitten im Leben, habe viel erlebt und bin bereit für eine ernsthafte Beziehung.“

Jan

Lukas Charles Baltruschat

Lukas Charles Baltruschat aus Hamburg liebt Sport – der 28-Jährige arbeitet als Personal Trainer und hat sein großes Hobby zum Beruf gemacht. Das Thema Gesundheit im Allgemeinen ist ihm spätestens seit eines Motorradunfalls, nach dem er fast sein Bein verloren hätte, eine Herzensangelegenheit. Die wichtigsten Frauen in seinem Leben sind seine Mutter und seine zweijährige Tochter. Seit mehr als zwei Jahren sehnt er sich nach einer Partnerin.

Lukas Charles

Maurice Furkert

„Ich bin ein Mann, der weiß, wie man eine Frau zu behandeln hat“, sagt Maurice Furkert. Der 26-jährige ist Physiotherapeut und kommt aus Berlin. Nach drei Beziehungen und einem halben Jahr Singledasein kann die Richtige kommen, findet der Familienmensch, der sich eine Partnerin wünscht, mit der er Kinder haben möchte. Was den Physiotherapeuten auszeichnet, ist sein ansteckender Humor. Den sollte auch die Bachelorette mitbringen.

Maurice

Max Wilschrey

Max Wilschrey ist 26 Jahre alt und kommt aus Köln. Er ist als Profifußballer in Luxemburg aktiv und macht per Fernstudium seinen Master of Business Administration in Amerika. Als die mitunter beste Zeit seines Lebens beschreibt er seinen Aufenthalt in den USA, wo er ein Fußballstipendium hatte und seinen College-Abschluss machte. Vielleicht erfüllt sich mit der Bachelorette sein Traum, möglichst viel von der Welt zu sehen. „Für die richtige Frau bin ich sehr romantisch und lasse mir öfters kleine Dinge einfallen, um ihr ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, verrät er.

Max

Mohamed Aidi

Mohamed Aidi ist 36 Jahre alt und arbeitet als Personal Trainer in München. Ein Jahr Türkei, drei Jahre Mykonos, ein halbes Jahr Sydney – er ist in seinem Leben schon viel herumgekommen. Seine letzte Beziehung ist vier Jahre her. Nun wünscht er sich eine Partnerin mit einer ebenso positiven Einstellung zum Leben, wie er sie hat. Das Abenteuer Bachelorette ist für ihn der Beginn eines neuen Lebensabschnitts.

Mohamed

Moritz Krämer

Der 36-jährige Moritz Krämer aus Karlsruhe ist Inhaber einer Versicherungsagentur und würde sich selbst als jung, ambitioniert und charismatisch beschreiben. Mit viel Fleiß und Zielstrebigkeit ging es für ihn bisher schon die Karriereleiter hoch. Privat wünscht sich der Single nun die Richtige an seiner Seite. Abenteuerlust, Loyalität und Treue sind ihm besonders wichtig. „Einen Mann wie mich trifft man nicht an jeder Ecke“, ist er überzeugt.

Moritz

Philipp Krause

Philipp Krause ist 26 Jahre alt, arbeitet als Sport- und Fitness-Kaufmann und kommt aus Bad Segeberg. Auf das Abenteuer „Bachelorette“ lässt er sich auf die Empfehlung eines Freundes ein. „Ich bin ein perfektes Gesamtpaket: gutes Aussehen, toller Charakter und ein positives Auftreten – Schwiegermamas Liebling“, ist er überzeugt. Dennoch geht er aktuell nach zwei ernsthaften Beziehungen seit zwei Jahren allein durchs Leben. Das soll sich jetzt ändern.

Philipp

Patrick Niebauer

Der 35-jährige Patrick Niebauer würde für ein Abenteuer direkt alles stehen und liegen lassen. Der Bezirksleiter im Außendienst aus Fürth hat nach einem Autounfall begonnen, sein Leben zu hinterfragen und jeden Moment zu genießen. „Die richtige Frau ist mir im Real Life noch nicht über den Weg gelaufen“, sagt er. Weil er abenteuerlustig ist und ihn das Normale langweilt, hat er sich bei der Bachelorette beworben und hofft rein optisch auf eine Mischung aus Sophia Thomalla und Sylvie Meis und charakterlich auf einen Teamplayer.

Patrick

Stas Kozlovich

Stas Kozlovich ist 28 Jahre alt und kommt aus Saabrücken. Dort arbeitet er nicht nur als Model, sondern auch als Zauberkünstler. 2019 wurde er zum Vize Mr. Saarland gekürt und belegte den 3. Platz bei der Mr. Westdeutschland-Wahl. Nach einer Ausbildung zum Rettungsschwimmer arbeitet er heute als Model und liebt die Zauberei. Mit seinem Vater hat er zudem ein Restaurant. Seine Jobs erfüllen ihn zwar, doch es fehlt nach zwei Jahren Singledasein noch eine humorvolle, offene und ehrliche Frau an seiner Seite.

Stas

Steffen Vogeno

Auch Steffen Vogeno versucht sein Liebesglück bei „Die Bachelorette“. Der 27-jährige Vertriebsbeauftragter aus Großenkneten bei Bremen ist seit eineinhalb Jahren Single. „Ich habe absolut Lust auf ein Abenteuer, bei dem ich auf ganz andere Art und Weise meine Traumfrau kennenlernen kann“, sagt er. Dabei ist er sicher, dass jede Frau dem Humor eines witzigen und charmanten Mannes verfällt.

Steffen

Tim Dinius

Der 30-jährige Tim Dinius aus Freiburg im Breisgau arbeitet als Techniker und DJ. Er selbst würde sich als ehrlichen, hilfsbereiten und fürsorglichen Menschen beschreiben. Der Lebemensch braucht seine Freiheiten für den Sport, Reisen und auch für sein Hobby, das er mittlerweile zum Beruf gemacht hat: Als DJ legt er auf Hochzeiten und Firmenevents auf. Tim hat bereits für mehrere Jahre auf Fuerteventura und Mallorca gelebt. Bei den Frauen findet er immer viel Anklang, aber die Richtige war bisher noch nicht dabei.

Tim D.

Tim Jessen

Tim Jessen ist 24 Jahre alt, arbeitet als Supply Chain Logistics Specialist und kommt aus Kirchheim unter Teck. Als den bisher wichtigsten Moment seines Lebens bezeichnet er die Geburt seiner Tochter. Nach zwei Beziehungen und inzwischen zwei Jahren ohne Frau an seiner Seite ist Tim nun entschlossen, seinem Singledasein ein Ende zu setzen. Auch wenn er es in seinem Leben bisher nicht immer leicht hatte, blickt er voller Zuversicht in die Zukunft.

Tim J.

Tom Fröhlich

Schon bevor die Reise losgeht, ist sich Tom Fröhlich sicher, dass seine „Bachelorette“-Teilnahme das bisher Verrückteste in seinem Leben ist. Der 24-Jährige arbeitet als Fitness- und Gesundheitstrainer in Krefeld und macht seinen Nachnamen zum Programm. Sollte die Stimmung doch mal schlecht sein, ist Musik und vor allem Schlager sein Allheilmittel. Seine bisher längste Beziehung hielt gerade einmal zwei Monate. Sein Lebenstraum wäre „eine kleine Familie, ein Haus und ein Hund“.

Tom

Umut Tekin

Schon als Zuschauer hat Umut Tekin „Die Bachelorette“ verfolgt, jetzt ist der 25 Jahre alte Fertigungsmitarbeiter aus Ravensburg selbst Kandidat. Von sich sagt er: „Ich bin aufgeweckt und eine echte Stimmungskanone“ – und das obwohl er es als Kind nicht immer einfach hatte in der Familie. Nach zwei gescheiterten Beziehungen und einem Jahr als Single hofft er nun auf die große Liebe. Seine Traumfrau sollte authentisch, direkt und ehrlich sein – ihr Aussehen sei zweitranging.

Umut

Yannick Syperek

Yannick Syperek ist 27 Jahre alt und arbeitet als Kellner in Mettmann. Tinder, Bumble, Clubs, Bars hat er bereits durch und wagt sich nach fünf Jahren als Single zur „Bachelorette“. Gerne würde er sich mit der Richtigen an seiner Seite ein Leben am Mittelmeer mit einem eigenen Café aufbauen. Nach einer Ausbildung zum Immobilienkaufmann entschied er sich dann doch als Kellner im Familienbetrieb zu arbeiten. Eine andere Leidenschaft ist die Musik – Yannick ist Frontsänger der Pop-Rock-Band Carla.