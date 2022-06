20 Männer geht es in diesem Sommer bei „Die Bachelorette“ auf zum Dating-Abenteuer nach Thailand. In diesem Jahr sucht Sharon Battiste unter den Teilnehmern gehört auch Dennis Felber. Über sich selbst sagt er: „Ich bin ehrlich und habe keine Lust auf Spielchen.“ Nach drei Jahren Single-Dasein sucht er nun im TV nach der großen Liebe – und das nicht zum ersten Mal... Fürgeht es in diesem Sommer beiauf zum Dating-Abenteuer nach Thailand. In diesem Jahr sucht Sharon Battiste unter den Kandidaten nach ihrem Traummann. Zu dengehört auch. Über sich selbst sagt er: „Ich bin ehrlich und habe keine Lust auf Spielchen.“ Nach drei Jahren Single-Dasein sucht er nun imnach der großen Liebe – und das nicht zum ersten Mal...

Woher kennt man Dennis Felber?

Wie alt ist er?

ist er? Hat er Instagram?

Beruf, Alter, „Love Island“ und Co. – alle Infos zum „Bachelorette“-Kandidat findet ihr hier in seinem Porträt.

„Bachelorette“-Dennis im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort, Geburtstag

Alle Fakten zu Kandidat Dennis auf einen Blick:

Name : Dennis Felber

: Dennis Felber Alter : 23

: 23 Geburtstag : 23. April 1999

: 23. April 1999 Sternzeichen : Stier

: Stier Beruf : Online-Fitnesscoach

: Online-Fitnesscoach Wohnort : Bad Soden-Salmünster

: Bad Soden-Salmünster Größe : nicht bekannt

: nicht bekannt Instagram: dennisfelber

Darum nimmt Dennis Felber an „Die Bachelorette“ teil

Dennis Felber genießt sein Leben in vollen Zügen, doch am liebsten würde er das wieder mit einer Partnerin an seiner Seite machen: „Ich möchte lieben, geliebt werden und endlich ankommen“. Seit drei Jahren ist er mittlerweile Single und war bisher schon einmal in einer ernsteren Beziehung, zwei weitere kurze folgten. Auch, wenn seine erste Freundin ihn betrogen und über Monate eine Doppelbeziehung geführt hat, ist er wieder bereit, sich für die Richtige zu öffnen. Ob das genießt sein Leben in vollen Zügen, doch am liebsten würde er das wieder mit eineran seiner Seite machen: „Ich möchte lieben, geliebt werden und endlich ankommen“. Seit drei Jahren ist er mittlerweileund war bisher schon einmal in einer ernsteren, zwei weitere kurze folgten. Auch, wenn seine ersteihn betrogen und über Monate eine Doppelbeziehung geführt hat, ist er wieder bereit, sich für die Richtige zu öffnen. Ob das „Bachelorette“ Sharon Battiste sein könnte, zeigt sich ab 15. Juni 2022 auf RTL und RTL Plus.

So sollte die Traumfrau von Dennis Felber sein

Wie er die „Bachelorette“ von sich überzeugen möchte, weiß der 23-Jährige bereits: „Das Wichtigste ist, eine Frau zum Lachen zu bringen“. Doch wie sollte seine Traumfrau sein? Verrückt, clever und ehrlich – das sind Eigenschaften, die dem Single gefallen. Außerdem sollte die Partnerin an seiner Seite auch sportlich sein. „Sommersprossen wären ein absoluter Gamechanger. Ich weiß nicht wieso, aber das ist immer etwas Besonderes und das mag ich“, verrät er. No-Gos sind für ihn dagegen Rauchen, Ungepflegtheit und Frauen, an denen „alles gemacht“ ist.

Online Coaching: Das macht Dennis Felber beruflich

„Bachelorette“-Kandidat Dennis hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht: Er arbeitet als Online-Fitnesscoach. Das macht er gerne, weil er es liebt, anderen Menschen zu helfen. Eigentlich wollte der Enkel der Sodener Fußball-Legende Wolfgang Felber immer Fußballprofi werden. Dennis spielte bei Eintracht Frankfurt und den Offenbacher Kickers. Der Traum von der Profikarriere platzte jedoch nach einigen Verletzungen und acht Operationen. Nach dieser Odyssee wog Dennis irgendwann nur noch 58 Kilo – im Fitnessstudio kämpfte er sich damals zurück.

Dennis Felber war in „Krass Schule“ auf RTL2 zu sehen

Manch einem mag „Bachelorette“-Kandidat Dennis Felber bekannt vorkommen. Und tatsächlich: Mit 21 spielte er in der Daily-Soap „Krass Schule – Die jungen Lehrer“, die – bis sie abgesetzt wurde – auf RTL2 lief. In der Serie ging es um das Leid, die Liebschaften und das Leben an der Erich-Felbert-Gesamtschule. Dennis übernahm die Rolle von Danny, dem Ex-Freund von Lehrerin Anna. Dieser versuchte, ihr Herz um jeden Preis zurückzuerobern.

Dennis Felber war Kandidat bei „Love Island“

Neben seinem Auftritt im TV als Schauspieler ist es für Dennis auch nicht das erste Mal, dass er sich im Fernsehen auf die Suche nach er Liebe begibt. Er war bereits Kandidat bei „Love Island“ 2021. Als Couple belegten er und Jennifer Degenhart den dritten Platz der beliebten RTL2-Datingshow. Danach folgte zwischen den beiden eine nicht ganz unkomplizierte Liebesgeschichte, die jedoch schon nach kurzer Zeit wieder endete.

Dennis Felber auf Instagram

Auf Instagram hat Dennis ein öffentliches und auch schon verifiziertes Profil. Durch seine bisherige TV-Präsenz hat er sich auf der Plattform bereits eine Fanbase von 155.000 Followern (Stand 14.06.2022) aufgebaut. Dort teilt er überwiegend Fotos und Videos aus seinem Coaching-Bereich, aber auch private Schnappschüsse aus dem Urlaub.

Alle Kandidaten von „Die Bachelorette“ 2022 im Überblick

Neben Dennis wollen noch 19 weitere Männer das Herz von Sharon Battiste erobern. Wer die anderen Kandidaten sind, seht ihr hier in der Liste: