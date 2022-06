„Die Bachelorette“ 2022 startet auf RTL in ein neues Liebesabenteuer. 20 Männer wollen dabei das Herz der Single-Lady erobern – so auch Basti Corsten. Er gehört zu den Staffel 9. Seit einem halben Jahr ist er Single und mehr als bereit für die große Liebe. Vielleicht findet er diese vor der Traumkulisse von Thailand mit startet auf RTL in ein neues Liebesabenteuer. 20wollen dabei das Herz der Single-Lady erobern – so auchEr gehört zu den Kandidaten von. Seit einem halben Jahr ist er Single und mehr als bereit für die große Liebe. Vielleicht findet er diese vor der Traumkulisse von Thailand mit Sharon Battiste

Warum macht Basti Corsten mit? Woher kennt man ihn? Hat er Instagram? Diese Fragen klären wir hier und stellen euch den Teilnehmer im Porträt vor.

„Bachelorette“-Basti im Steckbrief: Alter, Wohnort, Beruf, Größe

Wir haben alle Fakten über Teilnehmer Basti für euch zusammengefasst:

Name : Sebastian Corsten

: Sebastian Corsten Alter : 36

: 36 Geburtstag : 12. Dezember 1985

: 12. Dezember 1985 Sternzeichen : Schütze

: Schütze Wohnort : Berlin

: Berlin Beruf : Unternehmer

: Unternehmer Instagram: bastianmaansixxpaxx

Darum macht Basti bei „Die Bachelorette“ 2022 mit

Er ist groß, muskulös und hat ein ansteckendes Lächeln – damit hat „Bachelorette“-Kandidat Basti Corsten einiges zu bieten. Dennoch ist er seit einem guten halben Jahr Single. Damit soll jetzt aber Schluss sein, denn der Beziehungsmensch sehnt sich nach Zweisamkeit und sei mehr als bereit für eine neue Liebe. „Ich werde da meine zukünftige Frau kennenlernen“, kündigt er vor der Teilnahme an der Datingshow an.

So sollte die Traumfrau von Basti sein

Doch wie soll seine Traumfrau sein? Basti achtet bei seiner potenziellen Partnerin auf das Gesamtpaket und ist der Meinung, dass ein perfekter Look nichts bringt, wenn sie sich nicht artikulieren kann oder keine Ausstrahlung hat. „Sie darf gerne sportlich sein“, sagt der 36-Jährige. Vor allem sollte sie mit beiden Beinen fest im Leben stehen, im Hier und Jetzt leben, und ein positives Mindset mitbringen. „Sie darf auch gerne ein bisschen verrückt sein“, beschreibt er weiter. Ob die hübsche Rosenlady Sharon Battiste die Richtige für ihn ist? Der zeigt sich schon bald in der neunten Staffel der Datingshow.

Das macht Basti beruflich

„Bachelorette“-Kandidat Basti lebt in Berlin und arbeitet dort als Unternehmer. Er ist als Konzertveranstalter tätig und zudem Geschäftsführer und Inhaber der Men-Strip-Show Sixx Paxx. Dort steht der Mitgründer auch selbst auf er Bühne. Zudem ist der 36-Jährige Geschäftsführer eines Kindercafés.

Basti Corsten ist Stripper bei Sixx Paxx

Sixx Paxx ist Deutschlands erfolgreichste Men-Strip-Gruppe. Zu ihr gehört auch Basti Corsten. Er bereitet Frauen als Bastian Maan bei der Show einen unvergesslichen Abend. Er liebt es, auf der Bühne zu stehen, sagt er selbst. Das macht er schon seit mehr als 18 Jahren. Die Show verspricht „durchtrainierte Männerkörper, coole Dancemoves und verführerische Akrobatik“. Allerdings ist sich Basti bewusst, dass die „Bachelorette“ ihn wegen seines Jobs als Tänzers in eine Schublade stecken könnte: „Ich werde die Zeit nutzen, ihr zu zeigen, dass ich nicht in diese Schublade gehöre“, kündigt er an.

War Basti Corsten schon verheiratet und hat er Kinder?

Auf vier längere Beziehungen blickt „Bachelorette“-Kandidat Basti mittlerweile zurück. Er war sogar schon einmal verheiratet und sieht das Scheitern seiner Ehe als eine seiner größten Liebesenttäuschungen an. Außerdem ist der Berliner bereits Vater von zwei Kindern.

Wie tickt „Bachelorette“-Basti sonst so?

„Ich bin nicht mehr Mitte 20 und habe mir meine Hörner ausgiebig abgestoßen“, sagt Basti von sich. Er ist ein sehr positiver Mensch und sieht immer nur die Sonnenseite im Leben. Er liebt alles, was mit Sport zu tun, besonders, wenn dabei ein „Brett“ im Spiel ist – vom Snowboard über das Wakeboard hin zum Kitesurfen. Eine Flirttaktik hat der Berliner nicht und gesteht, dass er eine Frau noch nie aktiv erobern musste. Er ist überzeugt, zwischen 19 anderen Männern hervorzustechen, denn: „Ich bin halt ein wenig anders und vielleicht auch ein bisschen außergewöhnlich.“

Basti Corsten auf Instagram

Basti Corsten ist als Teil von „Sixx Paxx“ kein Unbekannter. Auch auf Instagram wollen mehr als 19.000 Abonnenten (Stand 14.06.2022) an seinem Leben teilhaben. Dort teilt der Berliner auf seinem öffentlichen Profil mit seinen meist weiblichen Abonnenten das ein oder andere Foto oder Video von der Show. Doch auch auf Bildern abseits der Bühne präsentiert Basti häufiger seinen trainierten Körper und gibt etwa Fitness-Einblicke.

Alle Kandidaten von „Die Bachelorette“ 2022 im Überblick

