Auf RTL werden bald wieder Rosen verteilt. „Die Bachelorette“ 2022 sorgt ab Juni zum neunten Mal für Herzklopfen. Dann startet Sharon Battiste das Dating-Abenteuer und begibt sich auf ihre ganz persönliche Liebesreise nach Thailand. Dort möchte sie ihr Glück in die Hand nehmen und sich auf die Suche nach ihrem Traummann begeben. Wird sie ihn unter den Kandidaten finden? Das zeigt sich schon bald...

Start, Sendetermine, Stream und Co. – wir geben euch alle Infos zur Ausstrahlung der neuen Staffel von „Die Bachelorette“.

„Die Bachelorette“ 2022: Start auf RTL

Bereits ungewohnt früh fällt in diesem Jahr der Startschuss für die neue Staffel „Die Bachelorette“. Fans der Dating-Show müssen sich bis zu deren Beginn nicht mehr allzu lange gedulden und könnten sich direkt ein Datum im Kalender markieren: Los geht es auf RTL mit der ersten Folge am Mittwoch, 15. Juni 2022. Wer es nicht erwarten kann, sieht die Folge im Stream auf RTL Plus sogar schon eine Woche vorab.

„Die Bachelorette“ 2022: Sendetermine und Sendezeit

Auch für Staffel 9 der beliebten Dating-Show ist auf RTL wieder die bekannte Sendezeit reserviert. Die neuen Folgen der „Bachelorette“ 2022 werden mittwochs zur Primetime um 20.15 Uhr gezeigt. Wie viele Folgen die neue Staffel umfasst, ist bisher nicht bekannt. In der vergangenen waren es 10 Folgen inklusive einem Wiedersehen.

„Die Bachelorette“ 2022: Stream auf RTL Plus

„Die Bachelorette“ ist nicht nur im TV zu sehen: Wer es gar nicht erwarten kann, bis die neuen Folgen im Fernsehen laufen, hat Glück: Online geht es schon eine Woche früher los. Das bedeutet Folge 1 ist auf RTL Plus bereits ab 08. Juni 2022 zu sehen. Im Stream steht die neue Folge dann immer jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zur Verfügung.

„Die Bachelorette“ 2022: Drehort

Bei der „Bachelorette“ 2022 gibt es eine echte Premiere, was den Drehort betrifft. Während die vorherigen Staffeln bislang immer in Griechenland gedreht wurden, geht es dieses Mal zu einem exotischeren Ziel. Sharon Battiste begibt sich für ihr Dating-Abenteuer auf die Reise nach Thailand.

„Die Bachelorette“ 2022: Sharon Battiste

Wer hat in diesem Jahr die Rosen in der Hand? Die neue Bachelorette heißt Sharon Battiste und ist keine Unbekannte. Die humorvolle Powerfrau ist 30 Jahre alt, kommt aus Köln und war bereits im TV-Format „Köln 50667“ zu sehen. Aktuell konzentriert sie sich auf ihren Job als Model und versorgt ihre knapp 134.000 Instagram-Follower mit Einblicken in ihr Leben.

„Die Bachelorette“ 2022: Kandidaten

20 Single-Männer werden um das Herz der Bachelorette kämpfen. Wer sich gemeinsam mit Sharon Battiste auf das Liebesabenteuer begibt, ist noch nicht bekannt. Sobald die Namen der Kandidaten feststehen, erfahrt ihr es hier.