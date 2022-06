RTL wieder Rosen verteilt. Kandidaten von „Die Bachelorette“ 2022 ist Stas Kazlovich aus Saarbrücken. Über sich selber sagt er: „Ich kann romantisch und dominant sein – wie die Frau es möchte.“ Bald werden aufwieder Rosen verteilt. Sharon Battiste sucht in diesem Jahr in Thailand ihren Traummann. Einer dervonistaus Saarbrücken. Über sich selber sagt er: „Ich kann romantisch und dominant sein – wie die Frau es möchte.“

Warum macht Stas mit? Was macht er beruflich? Hat er Instagram? Alle Infos zu dem Teilnehmer findet ihr in seinem Porträt.

„Bachelorette“-Stas im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Stas Kozlovich auf einen Blick:

Name : Stas Kozlovich

: Stas Kozlovich Alter : 28

: 28 Geburtstag : 24. August 1993

: 24. August 1993 Sternzeichen : Jungfrau

: Jungfrau Beruf : Zauberkünstler und Model

: Zauberkünstler und Model Wohnort : Saarbrücken

: Saarbrücken Single seit : mehr als zwei Jahren

: mehr als zwei Jahren Größe : 1,90 m

: 1,90 m Instagram: stasnancy_official

Darum macht Stas bei „Bachelorette“ 2022 mit

Obwohl Stas‘ Jobs ihn erfüllen, fehlt ihm noch die richtige Frau an seiner Seite, mit der er die schönen Dinge im Leben teilen kann. Seit über zwei Jahren ist der 28-Jährige bereits Single. Das könnte sich mit seiner Teilnahme an „Die Bachelorette“ vielleicht schon bald ändern. Stas freut sich zwar darauf vor der Kamera zu stehen, aber: „Ich habe auch ernsthaft Lust, mich endlich wieder zu verlieben.“

So sollte Stas‘ Traumfrau sein

Stas‘ Traumfrau sollte am besten eine weibliche Version von ihm sein. Seine Zukünftige sollte Humor, Offenheit und Ehrlichkeit mitbringen. Außerdem legt Stas viel Wert auf Treue. Loyalität steht für ihn ganz oben, da er schon mal betrogen worden ist, weiß er, wie schmerzhaft es ist.

Stas ist Vize Mr. Saarland

Stas sieht gut aus, ist groß und hat ein strahlend weißes Lächeln. Da wundert es nicht, dass der 28-Jährige 2019 zu Vize Mr. Saarland gekürt wurde und auch schon den dritten Platz bei der Mr. Westdeutschland-Wahl belegt hat.

Stas Kozlovich: Modeln, Zauberei und eigenes Restaurant

Zunächst machte Stas eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer, doch mittlerweile ist er als Model tätig. Zudem hegt Stas eine große Leidenschaft für die Zauberei. Was zunächst als Hobby in seiner Kindheit begann, übt er heute sogar als Beruf aus. Egal ob auf Kindergeburtstagen oder Firmenfeiern, Stas bringt Groß und Klein mit seinen Tricks zum Staunen. Außerdem führt er gemeinsam mit seinem Vater das Restaurant Eschberger Hof in Saarbrücken.

Stas Kozlovich auf Instagram

Stas Kozlovich hat einen öffentlichen Instagram-Account. Dort teilt er hauptsächlich Fotos von sich. Dabei setzt er sich perfekt in Szene, egal ob oben ohne oder im Anzug. Vor der Ausstrahlung der ersten Folge von „Die Bachelorette“ 2022, hat Stas rund 5.400 Follower auf Instagram (Stand 14.06.2022).

