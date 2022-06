„Die Bachelorette“. Sie geht in Griechenland auf die Suche nach ihrem Traummann. Einer der Umut Tekin aus Ravensburg. Er nimmt kein Blatt vor dem Mund und kämpft um das, was er will. Rose oder Korb? Diese Frage stellt sich Sharon Battiste ab dem 15. Juni 2022 beiSie geht in Griechenland auf die Suche nach ihrem Traummann. Einer der Kandidaten istaus. Er nimmt kein Blatt vor dem Mund und kämpft um das, was er will.

Doch warum macht Umut bei dem Format mit? Wie tickt er? Hat er Instagram? Diese Fragen klären wir in seinem Porträt.

„Bachelorette“-Umut im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Umut Tekin auf einen Blick:

Name: Umut Tekin

Umut Tekin Alter: 25

25 Geburtstag: 28. Mai 1997

28. Mai 1997 Wohnort: Ravensburg

Ravensburg Beruf: Fertigungsmitarbeiter

Fertigungsmitarbeiter Hobbys : Fußball

: Fußball Größe: nicht bekannt

nicht bekannt Single seit : einem Jahr

: einem Jahr Instagram: umut_tekin41

Darum macht Umut bei „Die Bachelorette“ 2022 mit

„Die Bachelorette“ hat Umut schon als Kind verfolgt. Er ist ein großer Fan der Dating-Show und umso mehr freut es ihn, dass er endlich daran teilnehmen kann und womöglich auf seine Traumfrau trifft. „Ich liebe es, mich mit anderen zu messen und möchte die ‚Bachelorette‘ erobern“, sagt der Kandidat über sich selbst. Nach zwei gescheiterten Beziehungen und einem Jahr Single-Dasein möchte er wieder eine Partnerin an seiner Seite. Seine Flirt-Taktik schätzt er selber als ehrlich und direkt ein. Bleibt also spannend, wie das bei der „Bachelorette“ ankommt.

So sollte Umuts Traumfrau sein

Auf Äußerlichkeiten gibt Umut Tekin nicht viel. Der 25-Jährige schätzt es viel mehr, wenn seine Rosenlady authentisch, direkt und ehrlich ist. Auch sagt der Ravensburger, dass er keinen genauen Typ Frau hat – egal ob blond oder brünett, die inneren Werte zählen für ihn.

Umut Tekin hatte eine schwere Kindheit

Obwohl er nur so vor Stolz und Optimismus protzt, hatte der Ravensburger nicht immer eine leichte Zeit. Als Kind wuchs er in armen Verhältnissen auf und hatte einen gewalttätigen Vater, der seine Mutter missbrauchte. Dennoch hielten er und seine Geschwister immer an ihren Träumen fest und verwirklichten diese. Eine schwere Zeit, für die er heute dennoch Dankbarkeit empfindet, weil sie ihn zu dem Menschen gemacht hat, der er ist.

Wie tickt „Bachelorette“-Umut sonst so?

Über sich selbst sagt der 25-jährige, dass er Niederlagen am meisten hasst. Er kämpft für das, was er will, und gibt dabei nicht auf. Ebenso nimmt er kein Blatt vor dem Mund, denn falls es in der Männer-Villa zu Unstimmigkeiten kommen sollte, spricht er diese sofort an. Seine positive Ausstrahlung schätzt er an sich selbst und sagt: „Ich bin aufgeweckt und eine echte Stimmungskanone“. Verstellen tut er sich nie, denn er möchte sich zeigen, wie er in Wirklichkeit ist: direkt und spontan.

Umut Tekin auf Instagram

Der Ravensburger hat einen öffentlichen Instagram-Account. Bisher zeigt er sich im Urlaub und posiert selbstbewusst in modischer Kleidung. Noch liegt seine Follower-Anzahl bei rund 900 (Stand 14.06.22), was sich jedoch während der Ausstrahlung der Show schnell ändern dürfte.

Alle Kandidaten von „Die Bachelorette“ 2022 im Überblick

