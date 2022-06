RTL wieder Rosen verteilt. Kandidaten von „Die Bachelorette“ 2022 ist Emanuell Weissenberger aus München. Mit seiner offenen und kommunikativen Art hat er vor, die Bachelorette von sich zu überzeugen. Über sich selber sagt er: „Ich bin ein cooler Typ, der gut aussieht und viel zu bieten hat.“ Bald werden aufwieder Rosen verteilt. Sharon Battiste sucht in diesem Jahr in Thailand ihren Traummann. Einer dervonistaus München. Mit seiner offenen und kommunikativen Art hat er vor, die Bachelorette von sich zu überzeugen. Über sich selber sagt er: „Ich bin ein cooler Typ, der gut aussieht und viel zu bieten hat.“

Warum macht Emanuell mit? Was macht er beruflich? Hat er Instagram? Alle Infos findet ihr in seinem Porträt.

„Bachelorette“-Emanuell im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Emanuell Weissenberger auf einen Blick:

Name : Emanuell Weissenberger

: Emanuell Weissenberger Alter : 29

: 29 Beruf : Personalvermittler

: Personalvermittler Wohnort : München

: München Größe : nicht bekannt

: nicht bekannt Instagram: emanuell.wss

Darum macht Emanuell bei „Die Bachelorette“ 2022 mit

„Die Bachelorette“ 2022 ein großes Abenteuer. Wenn nach der Herausforderung in Thailand am Ende die große Liebe auf ihn wartet – umso besser. Neun Monate geht er schon alleine durchs Leben. Für Emanuell lang genug. Der 29-Jährige hofft mit der „Bachelorette“ eine Frau zu finden, mit der er sesshaft werden und eine Familie gründen kann. Eigentlich wird Emanuell lieber erobert – doch für die „Bachelorette“ macht er eine Ausnahme und nimmt es mit 19 Männern auf. Wie gut ihm das gelingt, zeigt sich in den kommenden Wochen auf RTL und RTL Plus. Für Emanuell wird die Teilnahme anein großes Abenteuer. Wenn nach der Herausforderung in Thailand am Ende die große Liebe auf ihn wartet – umso besser. Neun Monate geht er schon alleine durchs Leben. Für Emanuell lang genug. Der 29-Jährige hofft mit der „Bachelorette“ eine Frau zu finden, mit der er sesshaft werden und eine Familie gründen kann. Eigentlich wird Emanuell lieber erobert – doch für die „Bachelorette“ macht er eine Ausnahme und nimmt es mit 19 Männern auf. Wie gut ihm das gelingt, zeigt sich in den kommenden Wochen auf RTL und RTL Plus. Alle Infos zur Ausstrahlung findet ihr im Übertragungsartikel.

Emanuell hatte eine schwierige Kindheit

Emanuell hatte keine einfache Kindheit. Seinen Vater hat der Münchner nie kennengelernt. Als seine Mutter schwanger war, wurde sie von seinem Opa rausgeworfen. Im zarten Alter von elf Jahren kam er ins Kinderheim. „Mein Leben hat erst mit 18 so richtig angefangen“, sagt Emanuell heute.

So sollte Emanuells Traumfrau sein

Wegen der traumatischen Erlebnisse in seiner Kindheit ist es Emanuell umso wichtiger, sich mit der richtigen Frau seinen Traum vom glücklichen Familienleben zu erfüllen: „Ich will auf jeden Fall Kinder – am liebsten eine ganze Footballmannschaft.“ Zudem sollte seine Zukünftige humorvoll, lebensfroh und selbstbewusst sein. Außerdem achtet er „auf ihre Ausstrahlung und ihren Style“.

Emanuell Weissenberger auf Instagram

Emanuell Weissenberger hat einen öffentlichen Instagram-Account. Dort teilt er hauptsächlich Fotos von sich. Vor der Ausstrahlung der ersten Folge von „Die Bachelorette“, liegt seine Follower-Zahl noch im dreistelligen Bereich (Stand 14.06.2022). Das dürfte sich in den kommenden Wochen gewiss ändern...

Alle Kandidaten von „Die Bachelorette“ 2022 im Überblick

