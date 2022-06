„Die Bachelorette“ sucht in diesem Jahr Hannes Münzer aus Hamburg. Über seine Teilnahme an der Show sagt er: „Warum nicht mal ein verrücktes Abenteuer wagen?“ Überzeugen will er dabei durch seine offene, spontane und humorvolle Art. Beisucht in diesem Jahr Sharon Battiste in Thailand ihren Traummann und verteilt dafür Rosen an die Kandidaten . Einer von ihnen istaus. Über seine Teilnahme an der Show sagt er: „Warum nicht mal ein verrücktes Abenteuer wagen?“ Überzeugen will er dabei durch seine offene, spontane und humorvolle Art.

Warum macht Hannes mit? Was macht er beruflich? Hat er Instagram? Alle Infos findet ihr in seinem Porträt.

„Bachelorette“-Hannes im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Hannes Münzer auf einen Blick:

Name: Hannes Münzer

Hannes Münzer Alter: 23

23 Wohnort: Hamburg

Hamburg Beruf: Polizist

Polizist Größe: 1,86 m

1,86 m Instagram: hannesmuenzer

Darum macht Hannes bei „Die Bachelorette“ 2022 mit

Hannes Münzer nimmt sein Glück gerne selbst in die Hand – genau deshalb wagt er nun auch das Liebesabenteuer „Die Bachelorette“. Nach eineinhalb Jahren Single-Dasein will sich der Wahl-Hamburger endlich wieder verlieben. Mit welcher Taktik er die schöne Unbekannte von sich überzeugen will? „Vor allem werde ich mich so zeigen, wie ich auch sonst bin: offen, spontan und humorvoll.“

So sollte Hannes‘ Traumfrau sein

Eine genaue Vorstellung von seiner Traumfrau hat der Hamburger nicht. Er sagt jedoch über sich selbst, dass wenn es darauf ankommt, man sich immer auf ihn verlassen kann. Genau diese Eigenschaft erwartet er auch von der Frau an seiner Seite. Am wichtigsten ist ihm jedoch, dass die Chemie zwischen ihm und seiner Traumfrau stimmt, denn dann kann er auch durchaus romantisch werden.

Was macht Hannes Münzer beruflich?

Hannes Münzer hat beruflich schon so einiges ausprobiert: Von einer Polizisten-Ausbildung bis hin zum Fitnesstrainer im Ausland war bereits alles dabei. Aktuell ist er Polizist.

No risk, no story: Das ist Hannes Lebensmotto

No risk, no story – das ist Hannes Motto und zieht sich durch sein ganzes Leben. Ob mit 17 allein in die Großstadt ziehen, um sich seinen Traum von der Polizisten-Ausbildung zu erfüllen oder für ein Jahr nach Fuerteventura auswandern und dort als Fitnesstrainer arbeiten: Hannes Münzer nimmt sein Leben gerne selbst in die Hand und will dabei so viele Erfahrungen wie möglich machen.

Hannes Münzer auf Instagram

Hannes Münzer hat einen öffentlichen Instagram-Account. Dort teilt er bisher hauptsächlich Bilder von sich selbst und seinen Urlauben. Vor der Ausstrahlung der ersten Folge von „Die Bachelorette“ hat der Hamburger 17.000 Follower (Stand 13.06.2022). Dies dürfte sich in den kommenden Wochen jedoch schnell ändern.

