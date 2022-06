„Die Bachelorette“ 2022 auf RTL. 20 Jan Hoffmann aus Hannover. Eigentlich ist er derjenige, der die Blumen verteilt, denn er ist gelernter Florist und das zeigt er in der ersten Folge auch direkt. In diesem Sommer läuftauf RTL. 20 Kandidaten hoffen in dieser Staffel auf eine Rose von Sharon Battiste . Einer der Teilnehmer istaus. Eigentlich ist er derjenige, der die Blumen verteilt, denn er ist gelernter Florist und das zeigt er in der ersten Folge auch direkt.

Warum macht Jan mit? Wie alt ist er? Hat er Instagram? Diese Fragen klären wir in seinem Porträt.

„Bachelorette“-Jan im Steckbrief: Alter, Beruf, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Jan Hoffmann auf einen Blick:

Name: Jan Hoffmann

Jan Hoffmann Alter: 31

31 Wohnort: Hannover

Hannover Beruf: Florist

Florist Hobbys: Reisen, Fußball

Reisen, Fußball Single seit : zwei Jahren

: zwei Jahren Instagram: jan2103

Darum macht Jan bei „Die Bachelorette“ 2022 mit

Der 31-Jährige ist ein richtiger Familienmensch und liebt es, Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen. Jedoch fehlt an seiner Seite noch die richtige Frau. Seit zwei Jahren ist er Single und möchte endlich die große Liebe finden. Zwei Beziehungen hatte der Hannoveraner bisher, doch auf dem normalen Weg hat es mit Mrs. Right noch nicht geklappt. Wieso also nicht den „unkonventionellen“ Weg nehmen? „Ich stehe mitten im Leben, habe viel erlebt und bin bereit für eine ernsthafte Beziehung“. Auch Kinder kann sich Jan mit der Richtigen Dame an seiner Seite vorstellen.

So sollte Jans Traumfrau sein

Selber sagt Jan, dass man in seinem Alter von 31 Jahren bereits genau weiß, was man an einer Frau möchte. Das Äußere spielt für ihn keine Rolle, viel mehr sind die inneren Werte wichtig. Wenn die „Bachelorette“ lieb, treu und ehrlich ist, hat sie gute Chancen bei ihm. „Hauptsache, sie ist ein toller Mensch“.

Jan Hoffmann ist Florist

gelernter Florist und arbeitet im Familienbetrieb „Blumen Hoffmann“, den es seit über 40 Jahren gibt. Gemeinsam mit seinem Vater und seiner Schwester hält er den Laden am Laufen und will eines Tages das Geschäft übernehmen. Auf der Neben dem Reisen hat Jan eine weitere große Leidenschaft: Blumen. Er istund arbeitet im, den es seit über 40 Jahren gibt. Gemeinsam mit seinemund seinerhält er den Laden am Laufen und will eines Tages das Geschäft übernehmen. Auf der Instagram-Seite des Blumen-Handels zeigt Jan sein weites Spektrum an Blumen-Wissen.

Jan liebt Abenteuer

Egal ob ein Tag oder eine Woche – sobald der Florist Freizeit hat, geht er gerne auf Reisen. Er liebt es, neue Regionen zu erkunden und das am liebsten mit seinem Van. Im Alter von 25 Jahren hat Jan sein bislang größtes Abenteuer erlebt: Zwei Jahre Work & Travel durch Australien haben ihn mehr als glücklich gemacht.

Jan Hoffmann auf Instagram

Auf Instagram ist der „Bachlorette“-Kandidat kein Unbekannter: Bereits rund 14.500 Follower (Stand 14.06.22) folgen dem gelernten Florist. Auf seinem öffentlichen Account postet er Bilder von seinen Reisen, seinem Van und seinem Hund. Doch eine Sache darf auch hier nicht fehlen: Seine Leidenschaft für Blumen. Auf vielen Fotos sieht man seine gebundenen Sträuße und einige Reels, in denen er auch Humor beweist.

Alle Kandidaten von „Die Bachelorette“ 2022 im Überblick

Neben Jan wollen noch 19 weitere Männer das Herz von Sharon Battiste erobern. Wer die anderen Kandidaten sind, seht ihr hier in der Liste: