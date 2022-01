Schon bald werden auf RTL wieder rote Rosen verteilt. Ab dem 26.01.2022 geht Dominik Stuckmann als „Der Bachelor“ 2022 auf die Suche nach der großen Liebe. Mit ihm wagen 22 Frauen das Dating-Abenteuer in Mexiko. Sie alle buhlen um das Herz des Singles, doch am Ende kann nur eine die letzte Rose bekommen.

Wer sind die diesjährigen Kandidatinnen? Wir stellen euch die Frauen in alphabetischer Reihenfolge samt Fotos vor.

„Bachelor“ 2022: Das sind die Kandidatinnen

Teilnehmerinnen sind alle zwischen 21 und 33 Jahre alt. Sie kommen aus ganz Deutschland, Österreich und sogar Spanien, um Diesind alle zwischen 21 und 33 Jahre alt. Sie kommen aus ganz Deutschland, Österreich und sogar Spanien, um Dominik Stuckmann in Mexiko besser kennenzulernen. Infos zu den Frauen bekommt ihr hier im Überblick.

Anna

Die 33-jährige Angestellte im öffentlichen Dienst kommt aus Hamburg. Anna war vier Jahre lang Single und wünscht sich nach drei gescheiterten Beziehungen jetzt wieder einen Mann an ihrer Seite. Über sich selbst sagt sie: „Ich bin ein perfekter Mix aus liebevoller Partnerin und bester Freundin.“

Bella

Bella ist 24 Jahre alt und kommt aus Kiel. Für die Auszubildende spielen Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung eine wichtige Rolle im Leben. Die Deutsch-Russin weiß, dass alles bei einem selbst anfängt. „Erst komme ich, dann die anderen. Wenn ich selbst nicht glücklich bin und mich selbst nicht liebe, werde ich andere nicht lieben und glücklich machen können.“

Bobette

Die Bürokauffrau ist 26 Jahre alt. Bobettes Eltern kommen aus dem Kongo, sie ist mit drei Schwestern in München aufgewachsen. Ihre letzte Beziehung liegt acht Jahre zurück. Den „Bachelor“ will sie mit Herz und Humor überzeugen. Sie gibt aber auch zu: „Ab und zu kann ich eine Diva sein.“

Christina Aurora

Die 30-Jährige ist selbstständige Fotografin aus München. Christina Aurora verspricht: „Ich bin die perfekte Mischung aus Lady und best Buddy.“ Die Blondine ist stolz auf ihre Kurven. Dass sie nach einem Unfall in der Kindheit auf einem Auge quasi blind ist, hat sie nicht daran gehindert, ihren Traum von Fotografie umzusetzen. Jetzt will sie in Mexiko ihren Traummann finden.

Christina N.

Christina N. (27) ist Key Account Managerin aus München. „Ich mag alles an mir – I'm perfectly imperfect.“ Nach drei Jahren Singledasein und zwei gescheiterten Beziehungen hofft sie jetzt mal auf ungewöhnliche Weise einen Mann kennenlernen. Sie hat italienisches Temperament und Humor zu bieten. Letzteres erhofft sie sich auch von ihrem Traummann. Und er sollte ihre französische Bulldogge mögen.

Christina R.

Die 23-jährige Sport- und Fitnesskauffrau aus Kaiserslautern sagt: „Ich bin eine richtige Pfälzer Tratschtant.“ Christina R. ist eine richtige Powerfrau. Eines ihrer größten Hobbys ist Pole Dance, eine Leidenschaft, die sie sogar zu ihrem Beruf gemacht hat. Sie träumt von einem eigenen Studio. Wie sollte ihr Traummann sein? „Er sollte größer sein als ich, intelligent, eher hellere Haare haben und lustig sein. Außerdem sollte er Geld haben.“

Claudia

Claudia ist 24 und arbeitet als Koordinationsassistentin in Klagenfurt am Wörthersee (Österreich). Privat ist sie eine naturverbundene Sportskanone und liebt es, aktiv zu sein. Für das Dating-Abenteuer hat sie sich eins vorgenommen: „Ich werde so bleiben wie ich bin, mich nicht verstellen und einfach mit meinem Charakter überzeugen.“ Sie möchte irgendwann zwei oder drei Kinder haben. Also sollte ihr Traummann ebenfalls einen Kinderwunsch haben.

Elina

Die Kauffrau für Büromanagement aus Bad Rappenau ist 25 Jahre alt und sagt über sich selbst: „Ich bin ehrlich, selbstbewusst und weiß, was ich will.“ Zwei Beziehungen hatte die fitnessbegeisterte Blondine bisher, die längste hielt acht Monate. Seit zwei Jahren ist die gebürtige Russin schon Single. Der Traummann darf jetzt gerne kommen: „Ich bin humorvoll, offen und bereit für die große Liebe“, so Elina.

Emily

Die 23-jährige Fitnesstrainerin Emily aus Klagenfurt am Wörthersee (Österreich) gibt zu: „Ich hasse es, wenn man mir sagt, was ich zu tun habe.“ Das Dating-Format probiert sie aus, weil sie im echten Leben nicht fündig werden würde. Über ihren Traummann sagt sie: „Ein Mann sollte mir auf Augenhöhe begegnen, romantisch sein und die Fähigkeit besitzen, zuhören zu können – nicht, um zu antworten, sondern um zu verstehen.“

Franziska

Franziska ist 26 Jahre alt und Erzieherin aus Kassel. Sie hat schon mehrere Miss-Wahlen gewonnen, gleichzeitig lieb sie Schachspielen. Passend dazu sagt sie über sich selbst: „Ich bin nicht nur schön, sondern habe auch was im Köpfchen.“ Sie hatte bisher eine Beziehung, die sieben Jahre lang dauerte. Mittlerweile ist sie seit gut einem Jahr Single. Wie sie neben 21 anderen Frauen bestehen will? „Ich flirte offensiv und ungehemmt.“

Giannina

Die Halbitalienerin Giannina ist 21 Jahre alt und Studentin aus Viersen. Sie ist mit zwei älteren Geschwistern und einer Zwillingsschwester aufgewachsen. Die zuschauer dürfen sich bei ihr auf reichlich südländisches Temperament freuen: „Ich trage mein Herz auf der Zunge und rede manchmal schneller als ich denke.“ Was die Liebe angeht, hat Giannina einen klaren Wunsch: „Der wichtigste Moment in meinem Leben? Meine Hochzeit. Da freue ich mich drauf, seit ich klein bin.“

Irina

Irina wurde in Kasachstan geboren und kam im Alter von 7 Jahren nach Deutschland. Seither lebt sie in Leipzig. Mittlerweile ist die Fotografin und Brautstylistin 29 Jahre alt. Für das Abenteuer „Bachelor“ ist sie nach einem Jahr als Single mehr als bereit. Bisher hatte Irina zwei Beziehungen, wovon eine siebeneinhalb Jahre hielt.

Jana-Maria

Jana-Maria ist 29 Jahre alt und Unternehmerin. Vor zehn Jahren ist sie nach Marbella ausgewandert, wo sie mittlerweile mehrere eigene Unternehmen leitet, darunter ein Immobilienbüro und einen Schmuckladen. Sie lebt in einer kleinen Eigentumswohnung mit Blick aufs Meer. „Mein größter Horror wäre, wenn der Bachelor keine Fernbeziehung führen will“, gibt sie zu. Irgendwann möchte sie eine eigene Familie haben.

Jenny

Jenny wurde in Regensburg geboren, ihre Wurzeln liegen in China und Malaysia. Aktuell lebt sie jedoch in Dortmund. Die 22-jährige ist von Beruf Zugbegleiterin. Seit einem Jahr ist sie Single. Drei gescheiterte Beziehungen liegen hinter ihr. Jetzt wagt sie das Abenteuer in Mexiko. Ihr Motto: „If you never go you will never know.“

Josephine

Josephine, oder auch Josi genannt, kommt aus Rehren. Die 25-Jährige ist nach eigener Aussage ein richtiger Flummi und immer in Action. Ob Fitness, Zumba oder Surfen – Hauptsache Bewegung. Die Marketingmanagerin und Fitnesstrainerin sprüht nur so vor Energie und Lebensfreude und erhofft sich von ihrem Traummann eine ähnliche Einstellung. Was sie sich von „Der Bachelor“ erhofft? „Im besten Fall lerne ich meinen potenziellen Traummann kennen, im schlimmsten Fall genieße ich einfach eine schöne Reise.“

Lara

Lara aus Memmingen ist 23 und studiert Tourismusmanagment. Nach drei Jahren als Single ist für sie als absoluter Beziehungstyp klar: „Ich bin schon viel zu lange Single und möchte mich endlich wieder verlieben.“ Dabei weiß die 23-Jährige auch genau, was sie nicht will: „Mit unspontanen Langweilern kann ich nichts anfangen.“ Außerdem sollte er tierlieb sein, denn Lara gibt es nur im Gesamtpaket: Sie hat zwei Hunde, vier Schildkröten und eine Ratte, „die eigentlich auch eher ein Hund ist“.

Natalie

Nathalie ist 24 Jahre alt und Teamassistentin aus Erlangen. Geboren wurde sie in Prag, was man bei ihr vor allem am Essen bemerkt. Landestypische Gerichte wie böhmische Knödel oder gebackener Käse kommen bei ihr regelmäßig auf den Teller. Sie verbringt viel Zeit mit ihrer Familie. Über sich sagt Natalie: „Für Menschen, die mir am Herzen liegen, lasse ich sofort alles stehen und liegen.“ Nach zweieinhalb Jahren als Single wünscht sie sich jetzt wieder einen Partner an ihrer Seite.

Nele

Nele ist 28 Jahre alt und kommt aus Hamburg. Beruflich läuft es bei der Unternehmerin super: Sie hat ihre eigene Brand, unter der sie unter anderem stylische Kaffeebecher vertreibt. In der Liebe sieht es da etwas anders aus. Seit sechs Jahren ist Nele jetzt schon Single. Das muss ein Ende haben, findet sie: „Ich stehe mit beiden Beinen im Leben und bin mehr als bereit.“ Ihr Vorteil in der Datingshow: „Ich bringe das gewisse Etwas mit und weiß genau, was ich will und was ich nicht will.“

Susanna

Social Media Managerin, 27, Hamburg – das sind die Fakten zu Susanna. Mit einem eigenen Podcast, der sich um Liebe, Sex und Dating dreht, ist sie eigentlich Expertin in Liebesfragen, sogar eine eigene Sexkolumne hatte sie schon. Trotzdem ist sie seit sechs Jahren Single. Das soll sich jetzt ändern: Ihre Flirttaktik beschreibt sie als offensiv und mit vollem Körpereinsatz. Was für sie gar nicht geht? „Intoleranz, Homophobie und Rassismus bringen mich auf die Palme.“

Valeria

Für die 22-jährige Valeria ist „Der Bachelor“ ein echtes Heimspiel: Die Studentin wurde in Mexiko City geboren. Erst vor zwei Jahren kam sie nach Deutschland. Sie hat in Berlin als Au-Pair für GZSZ-Schauspieler Jörn Schlönvoigt und seine Frau gearbeitet. Dort lebt sie immer noch und sagt: „Die beiden und ihre Tochter sind wie eine Familie für mich.“ Nach drei gescheiterten Beziehungen wünscht sie sich jetzt endlich die große Liebe zu finden.

Vivian

Vivian ist 28 Jahre alt und lebt in Moers. Sie sagt: „Auch als alleinerziehende Mutter kann man seine Träume verwirklichen.“ Das beweist sie auch: Sie hat sich ihren Traum erfüllt und arbeitet mittlerweile als Model. Ihr Traummann sollte zielstrebig sein, außerdem humorvoll, loyal und so weltoffen wie sie selbst. Bisher hatte sie drei Beziehungen, eine davon endete wegen Untreue. Trotzdem blickt sie positiv in die Zukunft. Ob sie in Mexiko ihren Traummann findet?

Yasmin

Die 23-jährige Dualstudentin Yasmin aus Fürth ist sehr extrovertiert: „Mich könnte man in der Wüste aussetzen – ich würde trotzdem neue Kontakte knüpfen.“ Da passt ihr Lebensmotto perfekt dazu: „Alles mitnehmen, was Spaß und Freude bereitet. Man sollte nicht zu sehr darauf achten, was andere denken – in 100 Jahren spricht sowieso niemand mehr drüber.“ Nach zwei gescheiterten Beziehungen hofft sie jetzt auf den Richtigen. Wichtig sind ihr Treue, Loyalität und dass er mit beiden Beinen im Leben steht.