„Der Bachelor“-Fans freuen sich bereits: Ab dem 26. Januar warten wieder rosige Zeiten auf sie, denn die RTL-Sendung geht in die 12. Staffel. Dieses Mal mit Junggeselle Emily von Strasser aus Klagenfurth am Wörthersee in Österreich. -Fans freuen sich bereits: Ab dem 26. Januar warten wieder rosige Zeiten auf sie, denn die-Sendung geht in dieDieses Mal mit Junggeselle Dominik Stuckmann – und 22 Single-Ladys. Mit dabei an Mexikos Stränden ist auchausin Österreich.

Wie sie tickt, warum sie an der Sendung teilnimmt und wie ihr Traummann sein sollte – wir stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

„Bachelor“-Emily im Steckbrief: Alter, Beruf, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Emily findet ihr hier auf einen Blick:

Name : Emily von Strasser

: Emily von Strasser Alter : 23 Jahre

: 23 Jahre Wohnort: Klagenfurth am Wörthersee (Österreich)

Klagenfurth am Wörthersee (Österreich) Beruf : Fitnesstrainerin

: Fitnesstrainerin Geburtsdatum : 13. August

: 13. August Sternzeichen : Löwe

: Löwe Instagram: emilyvonstrasser

So tickt „Bachelor“-Emily von Strasser

Zwar lebt Emily in Österreich, mit ihrer Aufgeschlossenheit identifiziert sie sich aber ganz und gar nicht mit ihren Landsgenossen. Frei und willensstark, so würde sich Emily selbst beschreiben. Generell weiß die 23-Jährige ganz genau was sie will und lässt sich ungerne Dinge vorschreiben. Um sich von gesellschaftlichen Zwängen zu befreien und einmal ungezwungen zu leben, hat Emily bereits ein Jahr ohne Job gelebt.

„Bachelor“ 2022: Darum macht Emily von Strasser mit

Die Liebe im Fernsehen finden – für Emily ist diese Form des Datings neu. Und gleichzeitig reizt es sie, im fernen Mexiko auf die Suche nach ihrem Traummann zu gehen. Denn im „normalen Leben“ wurde sie bisher nicht fündig. Ihre Heimat Österreich sei für sie nicht die Gegend, in der sie die große Liebe finden kann, glaubt die 23-Jährige. Mit ihrem „Mr. Right“ möchte sie die Welt bereisen – frei und unabhängig.

„Bachelor“ 2022: So sollte Emilys Traummann sein

Von ihrem Traummann hat Emily ganz konkrete Vorstellungen – zumindest wenn es um den Charakter geht. Sie erwartet von ihm vor allem ein offenes Ohr und Verständnis: „Ein Mann sollte mir auf Augenhöhe begegnen, romantisch sein und die Fähigkeit besitzen, zuhören zu können – nicht, um zu antworten, sondern um zu verstehen.“

„Bachelor“ 2022: Emily von Strasser auf Instagram

Aktiv präsentiert sich Emily auf ihrem öffentlichen Instagram-Profil. Ihr erstes Bild veröffentlichte sie im September 2021. Seitdem zeigt sie sich beim Sport, im Urlaub oder mit Freunden in ihren Instagram-Storys. Mehr als 7.300 Follower (Stand 13.01.2022) bekommen so einen Eindruck vom Leben der Fitnesstrainerin.

„Bachelor“ 2022: Kandidatinnen

Insgesamt wagen 22 Frauen das Dating-Abenteuer in Mexiko. Wer alles um Single-Mann Dominik Stuckmann buhlt, erfahrt ihr hier: