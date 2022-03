Bereits die siebte Woche von „Der Bachelor“ 2022 ist vorbei und die Kandidatinnen werden immer weniger. In der siebten Folge der Dating-Show waren nur noch sieben Frauen im Rennen um den Junggeselle Dominik Stuckmann. Er und die sieben Kandidatinnen waren zusammen beim „Glamping“, wo Stuckmann erstmals Tür an Tür mit seinen Auserwählten wohnte. Das sorgte unter anderem für eine angespannte Stimmung. In Folge acht, am Mittwoch, 16.03.2022 auf RTL, wird es ernst. Der Junggeselle stellt nämlich fünf verschiedene Frauen seiner Mutter vor und muss noch am selben Tag eine der Kandidatinnen nach Hause schicken. Für die restlichen warten romantische Einzeldates. Für eine der Kandidatinnen hält der Bachelor eine emotionale Überraschung bereit…

„Der Bachelor“ 2022: Start, Sendetermine, Sendezeit

Wie gewohnt laufen die Folgen von „Der Bachelor“ mittwochs zur Primetime auf RTL. Der Startschuss ist am 26. Januar 2022 gefallen. Staffel 12 umfasst wie gewohnt zehn Folgen inklusive einer Wiedersehensfolge.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 26.01.2022 um 20:15 Uhr

Folge 2: 02.02.2022 um 20:15 Uhr

Folge 3: 09.02.2022 um 20:15 Uhr

Folge 4: 16.02.2022 um 20:30 Uhr

Folge 5: 23.02.2022 um 20:15 Uhr

Folge 6: 02.03.2022 um 20:30 Uhr

Folge 7: 09.03.2022 um 20:30 Uhr

Folge 8: 16.03.2022 um 20:15 Uhr

Folge 9: 23.03.2022 um 20:15 Uhr (Finale)

Folge 10: 30.03.2022 um 20:15 Uhr (Wiedersehen)

„Der Bachelor“ 2022: Folge 8 auf RTL

Bereits die achte Woche bei „Der Bachelor“: Was dieses Mal auf die Kandidatinnen und Dominik Stuckmann zukommt, seht ihr in Folge 8. Diese läuft am Mittwoch, 16.03.2022, um 20:15 Uhr auf RTL.

„Der Bachelor“ 2022: Folge 9 als Stream auf TVNow

Wer es gar nicht erwarten kann, bis die neuen Folgen im TV laufen, hat Glück: Jede Folge ist bereits eine Woche vor der Ausstrahlung jeweils ab 20:15 Uhr auf RTL Plus, früher TVNow, online. Dort könnt ihr euch die ganzen Folgen dann auch im Nachhinein noch als Wiederholung ansehen.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine auf RTL Plus bzw. TVNow im Überblick:

Folge 1: 19.01.2022

Folge 2: 26.01.2022

Folge 3: 02.02.2022

Folge 4: 09.02.2022

Folge 5: 16.02.2022

Folge 6: 23.02.2022

Folge 7: 02.03.2022

Folge 8: 09.03.2022

Folge 9: 16.03.2022 (Finale)

Folge 10: 23.03.2022 (Wiedersehen)

„Der Bachelor“ 2022: Wiederholung auf RTL

Wer die aktuelle Folge in der Ausstrahlung verpasst hat, muss sie tatsächlich online nachschauen. Denn aktuell ist auf RTL keine Wiederholung angedacht. Sollte sich das ändern, findet ihr die Sendetermine hier.

„Der Bachelor“ 2022: Drehort

Während sein Vorgänger Corona-bedingt für die Liebessuche erstmals in Deutschland bleiben musste, darf Dominik Stuckmann mit seinen Kandidatinnen nach Mexiko. Über den genauen Drehort hat RTL allerdings keine weiteren Angaben gemacht. Sollte hierzu etwas bekannt werden, lest ihr es hier.

„Der Bachelor“ 2022: Dominik Stuckmann

Dominik Stuckmann lebt und arbeitet aber auf Gran Canaria. Was erhofft sich der IT-Specialist von seiner Teilnahme? Wie muss seine Traumfrau ausehen? Der neue Bachelor ist kurz vor dem Start der Ausstrahlung 30 Jahre alt geworden und kommt ursprünglich aus Frankfurt am Main.lebt und arbeitet aber auf Gran Canaria. Was erhofft sich der IT-Specialist von seiner Teilnahme? Wie muss seine Traumfrau ausehen? Alle Infos zu Dominik Stuckmann findet ihr in seinem Porträt.

„Der Bachelor“ 2022: Kandidatinnen

Drei Wochen vor dem Start der Ausstrahlung gab RTL die diesjährigen Kandidatinnen bekannt. Zunächst starteten 22 Frauen das Dating-Abenteuer in Mexiko, in der dritten Folge kamen dann zwei Nachrückerinnen dazu. Ausführliche Infos und Fotos zu den Teilnehmerinnen findet ihr hier:

