„Der Bachelor" 2022: Im großen Finale der Staffel muss sich Dominik Stuckmann für eine der beiden letzten Kandidatinnen entscheiden. Anna oder Jana-Maria – auf wen seine Wahl fählt, ist aktuell schon auf RTL Plus zu sehen. Die letzte Folge, die aus dem Finale und dem Wiedersehen besteht, ging dort bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung am 30.03.2022 online

Wer ist die Gewinnerin ?

? Sind Dominik und sie noch zusammen?

In diesem Artikel erfahrt ihr, wie das Finale und das große Wiedersehen liefen. Achtung, Spoiler!

„Der Bachelor“ 2022: Das passiert im Finale

In Folge 10 stehen für „Bachelor" Dominik noch zwei letzte Dates mit seinen Finalistinnen an, bevor er sich ein letztes Mal entscheiden muss. Zuerst trifft er Anna, die ihm gesteht, dass sie sich in ihn verliebt habe. Dominik beschäftigen aber noch Fragen, was die mögliche gemeinsame Zukunft betrifft: Wo würden sie wohnen? Wie sieht es mit Annas Sabbatical-Jahr aus? Am Ende kann sie ihm seine Bedenken nehmen. Im Anschluss überrascht Dominik Anna mit einem Film über ihre gemeinsame Zeit, bevor sie sich ein letztes Mal vor der finalen Entscheidung verabschieden.

Beim Date mit Jana-Maria schwärmt der „Bachelor" von den Gemeinsamkeiten. „Wir können lachen, wir können Spaß haben, wir machen nur Witze die ganze Zeit. Aber wir können auch switchen und [...] und romantisch rumknutschen." Er gibt sogar zu: „Ich habe mich schon verknallt." Nachdem er auch mit Jana-Maria die gemeinsamen Momente auf der großen Leinwand Revue passieren lässt, wird es ernst.

Für die letzte große Entscheidung hat sich Dominik eines vorgenommen: Er will dieses Mal nicht auf seinen Kopf oder seinen Bauch hören, sondern nur auf sein Herz. „Und das spricht ganz klar einen Namen aus“, verrät er kurz vor der letzten Rosenvergabe.

Für wen entscheidet sich „Der Bachelor“? – Spoiler

Für beide Frauen hat Dominik schöne Worte parat. Das zeigt RTL im Wechselschnitt. Doch dann kommt der alles entscheidende Moment. Zu Jana-Maria sagt er: „Alles, was ich dir gesagt habe, entspricht der Wahrheit. Meine Gefühle zu dir sind echt. Aber ich habe gemerkt, dass mein Herz sich für Anna entschieden hat und ich mich in Anna verliebt habe.“ Ein Schlag ins Gesicht für Jana-Maria, die erst gar nichts sagt. Dann fragt sie: „Wieso hast du dann beim letzten Date gesagt, dass du dich in mich verknallt hast?“ „Ich habe mich in dich verknallt, aber meine Gefühle für Anna sind noch stärker“, erklärt Dominik, bevor er die Zweitplatzierte zum Auto bringt.

Dann kommen die finalen Minuten mit Anna: „Ich habe immer gedacht ‚gleich und gleich’ ist das Geheimrezept für immer. Ich habe gemerkt, dass wir in vielen Punkten unterschiedlich sind, aber es auch ganz viele Punkte gibt, wo wir ziemlich gleich sind. Und genau diese perfekte Mischung ist, glaube ich, genau das am Ende des Tages, was eine glückliche Beziehung ausmacht“, erklärt er seiner Auserwählten, bevor er ihr gesteht: „Ich liege abends im Bett und denke an dich. Lass mir dir sagen, dass ich mich echt krass in dich verliebt habe. Und ich mich freuen würde, wenn du diese allerallerletzte Rose annehmen würdest und mit mir ein neues Kapitel startest. Ich bin mir ganz sicher, dass ich die richtige Wahl getroffen habe. Also: Willst du diese allerallerallerletzte Rose annehmen? „Ja“, haucht Anna. „1000 Mal Ja.“

Sind Dominik und die Gewinnerin noch zusammen?

Direkt im Anschluss an das Finale startet das große Wiedersehen mit Moderatorin Frauke Ludowig. Im Studio sind neben dem „Bachelor“ und den beiden Finalistinnen noch Christina Aurora, Emily, Franzi und Nele dabei. Nachdem sie die Staffel gemeinsam Revue passieren lassen, wollen alle nur eins wissen: Wie ist der aktuelle Stand bei Dominik und Anna? Zunächst läuft ein Zusammenschnitt aus privaten Videos und Fotos, die die beiden sehr verliebt und beim Umzug zeigen. Dann stellt Frauke Ludowig die Frage aller Fragen: „Seid ihr zwei ein Paar?“

„Ich glaube, da sagen Taten tatsächlich mehr als tausend Worte, deswegen…“, antwortet Anna und küsst Dominik. „Wir sind zusammen, sind sehr sehr sehr sehr glücklich, ich bin sehr sehr verliebt und könnte mir tatsächlich niemand Besseren an meiner Seite vorstellen.“

„Ich bin auch super glücklich mit Anna“, versichert Dominik. Seit ihrer Heimkehr von Mexiko seien sie ununterbrochen zusammen. „Zwei Wochen war sie im Ausland kurz, aber seitdem hängen wir 24/7 zusammen […] Das läuft 1A.“ Weiter schwärmt er: „Ich genieße jede Minute mit ihr und sie ist die perfekte Frau für mich“. Außerdem verraten die beiden, dass sie bereits zusammenwohnen. Anna hat Hamburg den Rücken gekehrt und ist zu Dominik nach Frankfurt gezogen.