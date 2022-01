Ende Januar machen sich 22 Single-Frauen auf den Weg nach Mexiko, um das Herz des Junggesellen Dominik Stuckmann zu erobern. Der Startschuss für Staffel 12 von „Der Bachelor“ fällt am 26. Januar 2022. Die Kandidatinnen könnten, wie immer, nicht unterschiedlicher sein. Eine von ihnen ist Jana-Maria Herz. Ob die Auswanderin das Herz des „Bachelors“ erobern kann, wird sich noch zeigen.

Wie tickt Jana-Maria Herz? Warum macht sie beim „Bachelor“ mit? Alter, Beruf, Instagram, Wohnort und Co. – wir stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

Jana-Maria Herz Steckbrief: Alter, Geburtstag, Instagram

Alle Fakten zu Jana-Maria auf einen Blick:

Name: Jana-Maria Herz

Jana-Maria Herz Geburtsdatum: 3. Februar 1993

3. Februar 1993 Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Alter: 29

29 Wohnort: Marbella

Marbella Beruf: Unternehmerin

Unternehmerin Single seit: unbekannt

unbekannt Instagram: janamariaherz

So tickt „Bachelor“-Jana-Maria

Jana-Marias Leben ist für viele ein Traum. Die 29-Jährige lebt im sonnigen Marbella und führt mehrere Unternehmen – unter anderem ein Immobilienbüro und einen Schmuckladen. Vor zehn Jahren ist sie nach Andalusien ausgewandert: „Der wichtigste Moment in meinem Leben“, so die Unternehmerin. Die Wahlspanierin ist ein echter Workaholic. Bereits mit 20 Jahren hat sie ihr erstes Unternehmen gegründet. Doch für das perfekte Glück, fehlt noch der richtige Mann an ihrer Seite. Der wichtigste Mensch im Leben von Jana-Maria ist ihr Bruder.

Clea-Lacy Juhn war Jana-Marias beste Freundin

Jana-Maria ist in Baden-Baden geboren und aufgewachsen, ihre beste Freundin damals war Clea-Lacy. Im Jahr 2017 bekam diese die letzte Rose von Bachelor Sebastian Pannek. Bis heute stehen die beiden Freundinnen noch in Kontakt.

„Bachelor“ 2022: Darum macht Jana-Maria mit

Jana-Maria hat einen großen Lebenstraum: Irgendwann eine eigene Familie haben! Bis jetzt ist ihr Mr. Right noch nicht über den Weg gelaufen, vielleicht findet sie den Mann mit dem sie eine Familie gründen kann in Mexiko.

„Bachelor“ 2022: So sollte Jana-Marias Traummann sein

Der Traummann von Jana-Maria sollte vor allem eins sein, sympathisch! Außerdem ist der jungen Unternehmerin Spontanität und eine authentische Art sehr wichtig. Das Aussehen ist der 29-Jährigen egal, Hauptsache er ist gepflegt.

„Bachelor“ 2022: Jana-Maria Herz auf Instagram

Jana-Maria hat ein öffentliches Profil auf Instagram. Noch ist das Profil nicht verifiziert, das dürfte sich jedoch bald ändern. Auf der Social-Media-Plattform teilt sie vor allem Bilder von sich: Nahaufnahmen vom Gesicht, Strand- oder Poolaufnahmen im Bikini und Urlaubsfotos.

„Bachelor“ 2022: Kandidatinnen

Insgesamt wagen 22 Kandidatinnen das Dating-Abenteuer in Mexiko. Wer alles um Single-Mann Dominik Stuckmann buhlt, erfahrt ihr hier: