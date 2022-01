Die beliebte Datingshow „Der Bachelor“ läuft ab dem 26. Januar 2022 wieder auf RTL. In Staffel 12 buhlen 22 Kandidatinnen um den Junggesellen Dominik Stuckmann. Eine von ihnen ist Vivian Boesveld aus Moers. Das zielstrebige Model hofft auf einen humorvollen „Bachelor“, denn sie selbst geht sehr positiv durchs Leben.

Doch wie tickt Vivian? Warum nimmt sie teil? Wie alt ist sie? Beruf, Alter, Instagram und mehr – wir stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

„Bachelor“- Vivian im Steckbrief: Alter, Beruf, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Vivian findet ihr hier auf einen Blick:

Name: Vivian Boesveld

Vivian Boesveld Alter: 28

28 Wohnort: Moers

Moers Beruf: Model

Model Geburtsdatum: 29. Juni

29. Juni Sternzeichen: Krebs

Krebs Instagram: vivian_bosveld

So tickt „Bachelor“- Vivian

Die 28-Jährige aus Moers hat bereits einen dreijährigen Sohn und konnte sich ihren Traum als Model verwirklichen. Sie geht sehr positiv durch Leben und findet: „Auch als alleinerziehende Mutter kann man seine Träume verwirklichen.“ Passend dazu lautet ihr Motto: „Nie den Glauben an sich selbst verlieren“. Obwohl sie durch Meditation ihre innere Mitte findet, wird sie in Streitsituationen schnell impulsiv. Neben dem Modeln verbringt die 1,79 Meter große „Bachelor“-Kandidatin gerne Zeit mit ihren Freunden und der Familie.

Vivian Boesveld aus Moers verliert nie den Glauben an sich selbst.

© Foto: RTL

„Bachelor“ 2022: Darum macht Vivian Boesveld mit

Nach drei gescheiterten Beziehungen und trotz der Erfahrung der Untreue lässt sich Vivian von ihrer Liebesenttäuschung nicht unter kriegen. Aus diesem Grund macht sie beim „Bachelor“ mit, denn sie will sich neu verlieben. Laut eigener Aussage ist sie die Richtige für den „Bachelor“: „Mit mir kann man durch jedes Abenteuer gehen und ich bleibe auch in schweren Zeiten standhaft“. Ob der „Bachelor“ das auch so sieht, wird sich noch zeigen.

„Bachelor“ 2022: So sollte Vivians Traummann sein

humorvollen, loyalen und weltoffenen „Bachelor“. Ob Da sie selbst sehr zielstrebig und tolerant ist und nie den Glauben an sich selbst verliert, wünscht sie sich einenund„Bachelor“. Ob Daniel Stuckmann ihren Wünschen entspricht, wird sich schon bald zeigen.

„Bachelor“ 2022: Vivian Boesveld auf Instagram

Als erfolgreiches Model lässt sich der Instagram-Account der „Bachelor“- Teilnehmerin sehen: Rund 4.500 Follower hat die Blondine (Stand 13.01.2022) und zeigt auf ihrem Profil gerne ihren Model-Alltag.

