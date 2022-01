Die neue Staffel von „Der Bachelor“ startet am 26. Januar 2022. Dieses Mal verteilt IT-Spezialist Dominik Stuckmann die Rosen. 22 Frauen treten in der Show an und kämpfen um das Herz des Junggesellen. Eine von ihnen ist Christina Rusch aus Kaiserslautern. „Ich bin eine richtige Pfälzer Tratschtant“, so die Kandidatin über sich selbst. Ob sie damit den „Bachelor“ um den Finger wickeln kann, wird sich bald zeigen.

Doch wie tickt Christina R.? Wie sollte ihr Traummann sein? Alter, Beruf, Instagram und Co. – alle Infos zur Kandidatin findet ihr hier im Porträt.

Christina Rusch Steckbrief: Geburtstag, Beruf, Instagram

Alle Fakten zu Christina Rusch auf einen Blick:

Name: Christina Rusch

Christina Rusch Alter: 23

23 Wohnort: Kaiserslautern

Kaiserslautern Beruf: Sport- und Fitnesskauffrau

Sport- und Fitnesskauffrau Geburtsdatum: 02. März 1998

02. März 1998 Sternzeichen: Fische

Fische Single seit: unbekannt

unbekannt Instagram: christinashakira

So tickt „Bachelor“-Christina R.

Mit Christina R. zieht eine echte Powerfrau in die Lady-Villa. Die Sport- und Fitnesskauffrau weiß, was sie will und ist sehr ambitioniert und zielstrebig. Christina absolviert gerade einen Studiengang als Heilpraktikerin und arbeitet noch ab und zu in einer Bar. In ihrer Freizeit macht sie gerne Pole-Dance und geht ins Fitnessstudio. Ihre Abende lässt sie gerne mit ihrer Familie und Freunden ausklingen.

„Bachelor“ 2022: Christina Rusch träumt vom eigenem Pole-Dance-Studio

Der größte Traum von Christina Rusch ist die Eröffnung eines Pole-Dance-Studios mit angeschlossener Praxis für ästhetische Medizin. Den Mietvertrag für die Räumlichkeiten hielt die 23-Jährige schon in den Händen, als die Zusage für „Der Bachelor“ 2022 kam. Jetzt möchte sie sich, bevor sie beruflich voll durchstarten kann, den Traum von der großen Liebe in Mexiko erfüllen.

„Bachelor“ 2022: So sollte der Traummann von Christina R. sein

Der Mann ihrer Träume muss sich bei Christina Rusch ordentlich ins Zeug legen: „Unter einem perfekten Date stelle ich mir auf jeden Fall kein langweiliges Abendessen vor“, so die Blondine aus Kaiserslautern. Auch sonst hat Christina genaue Vorstellungen von ihrem Zukünftigen: „Er sollte größer sein als ich, intelligent, eher hellere Haare haben und lustig sein. Außerdem sollte er Geld haben.“ Nach eigenen Angaben ist die Katzen-Mama davon überzeugt, dass auch sie Traumfrau-Qualitäten mitbringt: „Warum ich die Richtige für den Bachelor bin? Weil ich perfekt bin!“

„Bachelor“ 2022: Christina Rusch auf Instagram

3.800 Follower (Stand 12.01.2021). Die Kandidatin hat ein öffentliches Profil, welches jedoch noch nicht verifiziert ist. Der Social-Media-Auftritt von der 23-Jährigen lässt eine selbstbewusste Frau vermuten. Sie zeigt sich auf ihrem Account Christina Rusch folgen auf Instagram rund(Stand 12.01.2021). Die Kandidatin hat ein öffentliches Profil, welches jedoch noch nicht verifiziert ist. Der Social-Media-Auftritt von der 23-Jährigen lässt eine selbstbewusste Frau vermuten. Sie zeigt sich auf ihrem Account „christinashakira“ mit perfekten Haaren, Make-Up und meist in knappen Outfits.

„Bachelor“ 2022: Kandidatinnen

