Die beliebte Datingshow „Der Bachelor“ geht in eine neue Runde. Die neuen Folgen laufen ab dem 26. Januar 2022 auf RTL. In Staffel 12 wollen 22 Single-Frauen den Junggesellen Dominik Stuckmann erobern. Eine von ihnen ist Josephine Fischer aus Rehren. Bisher hatte Josephine noch nie eine ernsthafte Beziehung. Ob „Der Bachelor“ ihr Mr. Right sein wird, wird sich schon bald zeigen.

Doch wie tickt Josephine? Warum wagt sie das Dating-Experiment? Alter, Instagram, Beruf und Co. – wir stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

Josephine Fischer Steckbrief: Alter, Instagram, Beruf

Alle Fakten zu Josephine Fischer auf einen Blick:

Name: Josephine Fischer

Josephine Fischer Geburtsdatum: 20. April 1997

20. April 1997 Sternzeichen: Widder

Widder Alter: 25

25 Wohnort: Rehren

Rehren Beruf: Marketing Managerin

Marketing Managerin Single seit: schon immer

schon immer Instagram: josiyyy

So tickt „Bachelor“-Josephine

Josephine ist tierlieb und sprüht vor Energie und Lebensfreude, ein Tag ohne Sport ist für sie undenkbar. Die 25-Jährige liebt Action und sagt über sich selbst, sie sei ein richtiger Flummi. Egal ob Zumba, Fitness oder Surfen, Josephine liebt es sich zu bewegen. Mit 19 Jahren ist Josi, wie sie die meisten nennen, auf eigene Faust nach Rom, um Modejournalismus zu studieren. Das besagte Studium sollte auf Englisch stattfinden, doch vor Ort war es ganz anders und fand auf Italienisch statt. Ein Jahr hat sie an der Uni absolviert. Bis heute bezeichnet Josi diese Erfahrung als eine der wichtigsten und schönsten in ihrem Leben.

„Bachelor“ 2022: Darum macht Josephine Fischer mit

Die Teilnahme an „Der Bachelor“ soll nun das nächste Abenteuer in ihrem Leben sein. Bisher hatte Josephine noch keine ernsthafte Beziehung, es wird also höchste Zeit für Mr. Right. Doch die 25-Jährige lässt es trotzdem entspannt angehen: „Im besten Fall lerne ich meinen potenziellen Traummann kennen, im schlimmsten Fall genieße ich einfach eine schöne Reise.“

„Bachelor“ 2022: So sollte Josephines Traummann sein

Josephines Traummann sollte auf alle Fälle tierlieb sein und im besten Fall ihre Hobbys mit ihr teilen. Er sollte gerne und viel Sport machen: „Eine lahmarschige Couch-Potato käme für mich nicht infrage“, so die 25-Jährige im RTL-Interview. Außerdem sollte ihr Zukünftiger Sinn für Humor haben, reise- und abenteuerlustig sein.

„Bachelor“ 2022: Josephine Fischer auf Instagram

Instagram hat Josephine ein öffentliches Profil, welches noch nicht verifiziert ist. Das dürfte jedoch nur eine Frage der Zeit sein. Mit 3.600 Followern (Stand 13.01.2022) teilt sie, unter dem Namen Aufhat Josephine ein öffentliches Profil, welches noch nicht verifiziert ist. Das dürfte jedoch nur eine Frage der Zeit sein. Mit(Stand 13.01.2022) teilt sie, unter dem Namen „josiyyy“ , vor allem Bilder von sich im Urlaub. Sandstrände und Poolaufnahmen dominieren ihren Account. Sich selbst setzt sie dabei in jenen Kulissen perfekt in Szene.

„Bachelor“ 2022: Kandidatinnen

Insgesamt wagen 22 Kandidatinnen das Dating-Abenteuer in Mexiko. Wer alles um Single-Mann Dominik Stuckmann buhlt, erfahrt ihr hier: