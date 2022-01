22 Frauen, Traumdates am Strand und jede Woche die Frage: „Möchtest du die Rose annehmen?“. Am 26. Januar 2022 geht die beliebte RTL-Datingshow „Der Bachelor“ in die nächste Runde. Dieses Mal sucht Junggeselle Dominik Stuckmann nach seiner Traumfrau. Eine der Kandidatinnen ist Bobette Landu aus München.

Wie sie tickt, warum sie teilnimmt und wie ihr Traummann aussehen sollte – wir stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

„Bachelor“-Bobette im Steckbrief: Alter, Beruf, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Bobette findet ihr hier auf einen Blick:

Name : Bobette Landu

: Bobette Landu Alter : 26 Jahre

: 26 Jahre Geburtsdatum : 9. März

: 9. März Sternzeichen : Fische

: Fische Wohnort : München

: München Beruf : Bürokauffrau und Model

: Bürokauffrau und Model Single seit : acht Jahren

: acht Jahren Instagram: bobette___

So tickt „Bachelor“-Bobette Landu

Wer mit drei Schwestern zu Hause aufwächst, ist viel Trubel gewohnt. Damit dürfte es für Bobette Landu kein Problem sein, mit 21 weiteren Frauen untergebracht zu sein. Ihre Eltern stammen aus dem Kongo, sie selbst ist in München geboren – und dort geblieben. Mittlerweile arbeitet sie in der bayerischen Landeshauptstadt als Bürokauffrau.

Sie selbst beschreibt sich als liebe- und humorvoll. Ihre afrikanischen Wurzeln zeigen sich in ihrer Leidenschaft fürs Tanzen und in ihrem Temperament. Die anderen Kandidatinnen und Bachelor Dominick Stuckmann warnt sie deshalb vor ihrem größten Laster: „Manchmal rege ich mich sehr schnell auf.“

„Bachelor“ 2022: Darum macht Bobette Landu mit

Eine Beziehung hatte Bobette bisher. Lange hielt das Liebesglück damals nicht. Nach vier Monaten war wieder Schluss. „Ich war einfach noch nicht reif für eine Beziehung“, sagt die Münchenerin. Seit inzwischen acht Jahren ist sie Single. Doch das soll sich nun ändern. In Mexiko hofft sie endlich „den Richtigen“ zu finden.

„Bachelor“ 2022: So sollte Bobettes Traummann sein

Wichtig ist Bobette bei ihrem Traummann vor allem ein gepflegtes Äußeres. Auch groß und sportlich sollte er sein und ein schönes Lächeln haben. Ungepflegte Männer sind für die Kandidatin dagegen ein klares No-Go.

„Bachelor“ 2022: Bobette Landu auf Instagram

Schon 14.100 Follower hat Bobette bereits auf Instagram (Stand 12.01.2022). Sehr regelmäßig postet sie dort Model-, Mode- und Reisebilder.

