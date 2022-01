Eine neue Staffel der Dating-Show „Der Bachelor“ steht an. RTL rief wieder weibliche Singles dazu auf, sich für die neuen Folgen zu bewerben. In Staffel 12 wollen 22 Kandidatinnen das Herz des Junggesellen Dominik Stuckmann erobern. Eine von ihnen ist Jenny Cheong aus Dortmund. Die Kandidatin ist eine echte Frohnatur und bezeichnet sich selber als Clown. Ob sie damit den „Bachelor“ um den Finger wickeln kann, wird sich bald zeigen.

Doch wie tickt Jenny Cheong? Warum macht sie bei der Show mit? Beruf, Alter, Instagram und Co. – alle Infos zur Kandidatin findet ihr hier.

Jenny Cheong Steckbrief: Geburtstag, Instagram, Sternzeichen

Alle Fakten zu Jenny Cheong auf einen Blick:

Name: Jenny Cheong

Jenny Cheong Geburtsdatum: 15. Januar 1999

15. Januar 1999 Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Alter: 22

22 Wohnort: Dortmund

Dortmund Beruf: Zugbegeleiterin

Zugbegeleiterin Single seit: einem Jahr

einem Jahr Instagram: cheongynnej

So tickt „Bachelor“-Jenny

Jenny Cheong ist ein wahrer Sonnenschein, sich selber bezeichnet sie als Clown: „Irgendwie anders als die anderen“. Geboren wurde die ausgebildete Kosmetikerin in Regensburg, ihre Wurzeln liegen jedoch in China und Malaysia. Schon sehr früh musste Jenny selbstständig werden, da ihre Eltern beruflich immer sehr stark eingespannt waren. Den Umzug nach Dortmund, um ihrem Traum zu folgen, bezeichnet die 22-Jährige als eine der wichtigsten Momente in ihrem jungen Leben. In ihrer Freizeit geht Jenny gerne zum Sport, Essen oder auf Reisen.

„Bachelor“ 2022: Darum macht Jenny Cheong mit

Mit den Männern hat es bei der Frohnatur weder in Bayern noch im Ruhrpott so richtig geklappt. Aus diesem Grund wagt sie jetzt den Schritt ins Fernsehen, um nach der großen Liebe zu suchen. Nach drei Beziehungen und einem Jahr Single-Dasein ist die 22-Jährige bereit, wieder jemanden in ihr Leben zu lassen. Getreu ihrem Motto „If you never go you never know“, wagt sie das Abenteuer in Mexiko.

„Bachelor“ 2022: So sollte Jennys Traummann sein

Der Traummann von Jenny sollte genau so eine Frohnatur und Clown sein wie sie selbst. Gute Chancen hat er außerdem, wenn er regelmäßig trainiert, größer ist als sie und von Herzen lachen kann. Pluspunkte gibt es, wenn ihr Zukünftiger Tattoos hat! Sie selbst hat fünf Stück an der Zahl. Am wichtigsten ist es ihr jedoch, dass sie sich auf ihren Partner verlassen kann und er immer für sie da ist. Dass sie und ihr vielleicht Zukünftiger beide im Fernsehen nach der großen Liebe suchen, ist für Jenny ein gutes Zeichen: „Dann ist er schon mal genauso crazy wie ich“, so die 22-Jährige.

„Bachelor“ 2022: Jenny Cheong auf Instagram

Instagram hat die Kandidatin Jenny ein öffentliches Profil. Mit rund 1.400 Followern (Stand 13.01.2022) teilt sie, unter dem Namen Aufhat die Kandidatin Jenny ein öffentliches Profil. Mit rund(Stand 13.01.2022) teilt sie, unter dem Namen „cheongynnej“ , vermehrt Bilder von sich im Urlaub und bei der Arbeit. Noch ist das Profil nicht verifiziert, das dürfte sich wahrscheinlich bald ändern.

„Bachelor“ 2022: Kandidatinnen

