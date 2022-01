„Der Bachelor“ läuft ab dem 26. Januar 2022 wieder auf RTL. In Staffel 12 wagen 22 Kandidatinnen das Dating-Abenteuer in Mexiko. Eine von ihnen ist Natalie Dlabolova aus Erlangen. Über sich selber sagt sie: „Für Menschen, die mir am Herzen liegen, lasse ich sofort alles stehen und liegen.“ Ob sie damit beim „Bachelor“ Dominik Stuckmann punkten kann, wird sich schon bald zeigen.

Doch wer ist Natalie Dlabolova? Wie tickt sie? Warum nacht sie mit? Alter, Instagram, Beruf, Steckbrief und Co. – wir stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

Natalie Dlabolova Steckbrief: Geburtstag, Beruf, Instagram

Alle Fakten zu Natalie Dlabolova auf einen Blick:

Name: Natalie Dlabolova

Natalie Dlabolova Geburtsdatum: 7. November 1997

7. November 1997 Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Alter: 24

24 Wohnort: Erlangen

Erlangen Beruf: Teamassistentin

Teamassistentin Single seit: zwei Jahren

zwei Jahren Instagram: nataliedla

So tickt „Bachelor“-Natalie

Natalie wurde in Prag geboren, als Kind kam sie gemeinsam mit ihrer Mama und ihren beiden Geschwistern nach Deutschland. Mit ihrer Heimat ist sie dennoch tief verbunden. Vor allem landestypische Gerichte kommen bei ihr regelmäßig auf den Teller. Generell liebt es die 24-Jährige zu kochen. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit Familie und Freunden und reist unglaublich gerne. Die Menschen in Natalies Umgebung schätzen sie vor allem für ihre offene und herzliche Art. Doch eine Sache bringt die Teamassistentin so richtig auf die Palme: „Wenn man mich vor dem ersten Kaffee schon vollquatscht.“

„Bachelor“ 2022: Darum macht Natalie Dlabolova mit

Die 24-Jährige ist seit zweieinhalb Jahren Single. Ihre letzte Beziehung hielt vier Jahre und war zugleich ihre erste. Warum das Glück nicht im Fernsehen suchen? Mit der Teilnahme an „Der Bachelor“ 2022 hofft sie nun, ihre große Liebe zu finden, um sich ihren größten Lebenstraum erfüllen zu können: „Die ganze Welt bereisen und dann eine Familie gründen.“

„Bachelor“ 2022: So sollte Natalies Traummann sein

Natalies Traummann sollte wie sie eine positive und lebensbejahende Einstellung haben. Ihr Mr. Right sollte jemand sein, mit dem sie auf alle Fälle sehr viel lachen kann. Außerdem möchte sich die 24-Jährige bei ihrem Zukünftigen zu hundert Prozent wohl fühlen und sie selber sein können.

„Bachelor“ 2022: Natalie Dlabolova auf Instagram

Auf Instagram hat Natalie Dlabolova vor dem Start der Show rund 1.000 Follower (Stand 13.01.2022). Auf der Social-Media-Plattform ist die Kandidatin bis dato nicht sonderlich aktiv. Das Profil existiert seit über einem Jahr, hochgeladen hat die 24-Jährige aber noch nicht allzu viele Bilder. Ihr Instagram-Auftritt lässt eine natürliche und sympathische Frau vermuten.

„Bachelor“ 2022: Kandidatinnen

