„Der Bachelor“ läuft ab dem 26. Januar 2022 mit Staffel 12 auf RTL. Dann buhlen 22 Kandidatinnen um die Gunst des Junggesellen Christina Nicolardi. Ob es die lebensfrohe Quasselstrippe schafft, das Herz des Bachelors zu erobern, wird sich bald herausstellen. Bald ist es soweit:läuft ab dem 26. Januar 2022 mit Staffel 12 auf. Dann buhlenum die Gunst des Junggesellen Dominik Stuckmann . Mit von der Partie ist auch. Ob es die lebensfrohe Quasselstrippe schafft, das Herz des Bachelors zu erobern, wird sich bald herausstellen.

Doch wer ist Christina Nicolardi? Warum nimmt sie an „Der Bachelor“ 2022 teil? Alle Infos zur Kandidatin rund um Beruf, Alter, Instagram und Co. findet ihr hier im Porträt.

„Bachelor“-Christina N. im Steckbrief: Alter, Beruf, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Christina Nicolardi findet ihr hier auf einen Blick:

Name: Christina Nicolardi

Christina Nicolardi Alter: 27

27 Wohnort: München

München Beruf: Key-Account-Managerin

Key-Account-Managerin Geburtsdatum: 07. Mai 1994

07. Mai 1994 Sternzeichen: Stier

Stier Single seit: drei Jahren

drei Jahren Instagram: christinanicolardi

So tickt „Bachelor“-Christina Nicolardi

Mit Christina N. zieht neben italienischem Temperament auch eine große Ladung Humor in die Ladys-Villa. Die Key-Account-Managerin ist seit kurzem Hunde-Mama und verbringt dementsprechend viel Zeit mit ihrem Vierbeiner. Wenn sie mit Freundinnen unterwegs ist, sorgt sie für die Lacher in der Runde, es kommt auch mal vor, dass sie ohne Punkt und Komma spricht: „Ich bin eine sehr kommunikative Person“, so die Münchnerin. Nach eigenen Angaben ist Christina kreativ, warmherzig und ambitioniert.

„Bachelor“ 2022: Darum macht Christina Nicolardi mit

Getreu dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“ hofft Christina N. nun in der Show „Der Bachelor“ 2022 ihren Mr. Right zu finden. Die 27-Jährige träumt davon eine eigene Familie zu gründen und endlich anzukommen. Die Datingshow soll ihr dabei helfen: „Ich will mal auf eine etwas ungewöhnlichere Art und Weise einen Mann kennenlernen und finde es gut, dass ich mich vor Ort nur auf ihn konzentrieren kann, ohne Ablenkung von außen.“ Die letzte Beziehung der Münchnerin ist nun drei Jahre her und sie fühlt sich bereit, wieder jemand Neues in ihr Leben zu lassen.

„Bachelor“ 2022: So sollte Christina Nicolardis Traummann sein

Von ihrem Partner wünscht sich die 27-Jähre Zielstrebigkeit, Selbstironie, Offenheit und Ehrlichkeit: „Mir ist es lieber, jemand ist ehrlich zu mir, auch wenn es wehtun kann und ich traurig bin, als wenn jemand unehrlich zu mir ist und ich in einer Scheinwelt lebe.“ Optisch hat die 27-Jährige hingegen keine genauen Vorstellungen von ihrem Zukünftigen – Hauptsache, die Ausstrahlung stimmt.

„Bachelor“ 2022: Christina Nicolardi auf Instagram

4.100 Follower (Stand 12.01.2022). Zudem hat sie einen Instagram-Account für ihren Hund Milo. Auf Auf Instagram zeigt die 27-Jährige sich unter dem Namen „christinanicolardi“ in perfekt inszenierten Fotos. Noch ist das Profil nicht verifiziert. Der Münchnerin folgen rund(Stand 12.01.2022). Zudem hat sie einen Instagram-Account für ihren Hund Milo. Auf „thebulldog.milo“ teilt sie Bilder von ihrem Vierbeiner.

