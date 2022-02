Das Rosenverteilen auf RTL ist in vollem Gange: Dominik Stuckmann datet aktuell seine Kandidatinnen in Mexiko und hat bereits mehrere Frauen heimgeschickt. Zwei sind jedoch freiwillig gegangen, weshalb es in Folge 3 Ladies-Nachschub gibt: Chiara Fröhlich aus Köln ist eine der beiden neuen Kandidatinnen, die in das Rennen um den Junggesellen einsteigen.

Doch wie tickt Chiara Fröhlich? Was erhofft sie sich? Wie alt ist sie? Beruf, Alter, Instagram und mehr – wir stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

„Bachelor“-Chiara F. im Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram

Die wichtigsten Fakten zu Chiara F. findet ihr hier auf einen Blick:

Name: Chiara Fröhlich

Chiara Fröhlich Alter: 24

24 Geburtstag: 21.11.1997

21.11.1997 Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Wohnort: Köln

Köln Herkunft: kenianische Wurzeln

kenianische Wurzeln Beruf: selbstständige Make-up- und Hairstylistin

selbstständige Make-up- und Hairstylistin Instagram: chiarafroehlich

Chiara Fröhlich: Allgäu, Kenia und Köln

Chiara Fröhlich ist zwar in Deutschland geboren, doch ihre Mutter stammt aus Kenia. Wegen ihrer afrikanischen Wurzeln hatte es Chiara als Kind in ihrem Heimatdorf in einer konservativen Region im Allgäu nicht leicht: Aufgrund ihrer Hautfarbe sei sie jahrelang gemobbt worden. Über die schwierige Zeit sagt sie heute „Irgendwann habe ich beschlossen: Ich bin super genauso wie ich bin. Und plötzlich war mir egal, was andere über mich sagen.“ Mittlerweile lebt sie in Köln.

So tickt „Bachelor“-Chiara F.

Chiara ist eine Macherin. Im Alter von 17 Jahren ist sie von Zuhause ausgezogen und nach Köln gegangen. Dort hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht: Heute arbeitet sie als selbstständige Make-Up- und Hairstylistin und ist auch als Dozentin tätig. Sie träumt davon, finanziell unabhängig zu sein und irgendwann in ihrem Heimatdorf in Kenia eine gebührenfreie Schule zu errichten.

In ihrer Freizeit trifft sich die 24-Jährige gerne mit Freunden, liest oder schaut Netflix. Sie möge „die einfachen Dinge“, erklärt Chiara. Sportlich darf es dabei auch zugehen: Skifahren zählt ebenfalls zu ihren Hobbies.

„Bachelor“ 2022: So sollte Chiaras Traummann sein

Chiara eine lebenslustige, selbstbewusste Frau und weiß, was sie will. Wie sollte also ihr Traummann sein? „Er sollte fürsorglich, familiär und gläubig sein“, erklärt die Wahl-Kölnerin gegenüber RTL. Ehrlichkeit, Loyalität und gute Umgangsformen sind ihr wichtig. Sie möchte unbedingt irgendwann eine eigene Familie haben, daher sollte das bei ihrem Zukünftigen natürlich auch so sein. „Außerdem muss er über sich selbst lachen können und, genau wie ich, eine dominante Seite haben.“ Einen Ja-Sager könne sie nicht gebrauchen. Und dass die anderen Kandidatinnen sich warm anziehen können, zeigt diese Aussage: „Wenn mich ein Mann interessiert, habe ich kein Problem damit, in die Offensive zu gehen.“

Chiara Fröhlich (l.) und Chiara Madonna kommen in Folge 3 neu zu „Der Bachelor“ 2022 dazu.

© Foto: RTL

„Bachelor“ 2022: Chiara Fröhlich kommt in Folge 3 dazu

Folge 3 tauchen Chiara Fröhlich und Chiara Madonna auf. Bei einem Gruppendate erwarten sie Einzeldate drin, bei dem sie Dominik schon etwas näher kommt... Ob sie ihn von sich überzeugen kann, zeigen die nächsten Wochen. Da staunt der „Bachelor“ ganz schön, als plötzlich zwei neue Kandidatinnen vor ihm stehen: Intauchenund Chiara Madonna auf. Bei einem Gruppendate erwarten sie Dominik Stuckmann und die anderen Kandidatinnen – welche die neue Konkurrenz natürlich gar nicht prickelnd finden. Für Chiara ist dann auch direkt noch eindrin, bei dem sie Dominik schon etwas näher kommt... Ob sie ihn von sich überzeugen kann, zeigen die nächsten Wochen.

„Bachelor“ 2022: Chiara Fröhlich auf Instagram

Auf Instagram hat Chiara Fröhlich vor der Ausstrahlung von Folge 3 noch ein privates Profil. Was sie auf ihrem Account teilt, sehen somit bislang nur ihre rund 1.700 Follower (Stand 09.02.2022).

Hund Bronko erstellt. Unter Außer ihrem eigenen Profil hat die 24-Jährige zudem einen öffentlichen Account für ihrenerstellt. Unter „bronkofroehlich“ teilt sie Schnappschüsse und Videos ihres Vierbeiners.

„Bachelor“ 2022: Kandidatinnen

