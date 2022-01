Bald werden auf RTL wieder rote Rosen verteilt. Ab dem 26. Januar 2022 läuft Staffel 12 von „Der Bachelor“. Dann buhlen 22 Kandidatinnen um das Herz von Junggeselle Dominik Stuckmann. Eine von ihnen ist Lara Honner aus Memmingen. „Ich bin schon viel zu lange Single“, sagt sie. Ob sich das bald ändert, wird sich zeigen.

Wie tickt Lara Honner? Was ist über sie bekannt? Alter, Instagram, Beruf und Co. – wir stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

Lara Honner Steckbrief: Alter, Wohnort, Sternzeichen

So tickt „Bachelor“-Lara

Die Tourismusmanagement-Studentin bezeichnet sich selber als Traumfrau und als typisch sture Stier-Frau. In jungen Jahren war Lara schwer krank. Sie hatte ein Loch im Herzen. Nach einer Operation und einem langen Krankenhausaufenthalt war alles wieder gut. Doch die Zeit hat sie geprägt. Umso mehr weiß die 24-Jährige das Leben heute zu schätzen. Ihre Lebensfreude mag sie an sich selbst am meisten und lebt nach dem Motto: „Laufe nicht der Vergangenheit nach und verliere dich nicht in der Zukunft. Die Vergangenheit ist nicht mehr. Die Zukunft ist noch nicht gekommen. Das Leben ist hier und jetzt.“ In ihrer Freizeit fährt Lara gerne Ski oder spielt Tennis. Sollte der Rosenkavalier sich am Ende tatsächlich für die 24-Jährige entscheiden, muss er das Herz von Lara mit sieben Haustieren teilen: zwei Hunden, vier Schildkröten und einer Ratte.

„Bachelor“ 2022: Darum macht Lara Honner mit

Lara ist ein absoluter Beziehungstyp: „Ich bin schon viel zu lange Single und möchte mich endlich wieder verlieben.“ Nach drei Jahren ohne Mann an ihrer Seite nimmt sie ihr Glück jetzt selbst in die Hand und wagt das Dating-Abenteuer in Mexiko.

„Bachelor“ 2022: So sollte Laras Traummann sein

Die Studentin aus Memmingen kann mit unspontanen Langweilern nichts anfangen. Charakterlich sollte er auf alle Fälle ihre Interessen teilen, denn die 24-Jährige glaubt, dass selbe Interessen sich anziehen. Optisch hat sie keine genauen Vorstellungen, er sollte nur, wenn möglich, größer als sie sein.

„Bachelor“ 2022: Lara Honner auf Instagram

Instagram hat Kandidatin Lara ein öffentliches Profil mit rund 1.700 Followern (Stand 13.01.2022). Unter dem Namen Aufhat Kandidatin Lara ein öffentliches Profil mit rund(Stand 13.01.2022). Unter dem Namen „larahonner“ teilt sie vor allem Bilder von sich aus dem Urlaub.

„Bachelor“ 2022: Kandidatinnen

