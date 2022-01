Die beliebte Datingshow „Der Bachelor“ geht ab dem 26. Januar 2022 auf RTL in eine neue Runde. In Staffel 12 buhlen 22 Kandidatinnen um den Junggesellen Dominik Stuckmann. Eine von ihnen ist Yasmin Vogt aus Fürth. Sie geht mit dem Gedanken in die Show, dass es nichts zu verlieren gibt. Auch will sie auf sich aufmerksam machen: eine Kampfansage an die Mitstreiterinnen? Das zeigt sich schon bald.

Doch wie tickt Yasmin? Warum nimmt sie teil? Wie alt ist sie? Beruf, Alter, Instagram und mehr – wir stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

„Bachelor“- Yasmin im Steckbrief: Alter, Beruf, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Yasmin findet ihr hier auf einen Blick:

Name: Yasmin Vogt

Yasmin Vogt Alter: 23

23 Wohnort: Fürth

Fürth Beruf: Studentin bei der Bank

Studentin bei der Bank Geburtsdatum: 05. September

05. September Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Instagram: yvevogt

So tickt „Bachelor“- Yasmin

Mit ihrem Lebensmotto „Alles mitnehmen, was Spaß und Freude bereitet. Man sollte nicht zu sehr darauf achten, was andere denken – in 100 Jahren spricht sowieso niemand mehr drüber“ stürzt Yasmin sich in das neue Abenteuer. Sie beschreibt sich selbst als aufgeschlossen, lebenslustig und hat das Herz am rechten Fleck. Durch ihre offene Art will sie beim „Bachelor“ punkten. Blickkontakt und Gespräche suchen sind ihre Taktik, um auf sich aufmerksam zu machen. Da sie sehr offenherzig ist, sagt sie über sich selbst: „Mich könnte man in der Wüste aussetzen – ich würde trotzdem neue Kontakte knüpfen.“

Yasmin Vogt aus Fürth macht mit einer Kampfansage auf sich aufmerksam.

© Foto: RTL

„Bachelor“ 2022: Darum macht Yasmin Vogt mit

Die „Bachelor“-Teilnehmerin geht mit einer Ansage in die Show: „Am Anfang werde ich natürlich auf mich aufmerksam machen.“ Es bleibt also spannend, was der Bachelor von ihrer offenen Art hält. Ebenso findet sie folgenden Vorstellung schön: „Meine Traumvorstellung ist es, mit dem Mann meiner Träume rauszugehen. Wie cool wäre es, sich auf so verrückte Art kennenzulernen?“

„Bachelor“ 2022: So sollte Yasmins Traummann sein

sportlich, aber ein Six-Pack muss der „Bachelor“ nicht haben. Viel wichtiger sind ihr Treue, Loyalität und dass er mit beiden Beinen im Leben steht. Auch sollte ihr Traummann ihr Lover und best Buddy zugleich sein. Ob sie in Ihre Vorstellung vom Traumann ist zwar, aber ein Six-Pack muss der „Bachelor“ nicht haben. Viel wichtiger sind ihrund dass er mit beiden Beinen im Leben steht. Auch sollte ihr Traummann ihrundzugleich sein. Ob sie in Dominik Stuckmann ihren Mr. Right findet?

„Bachelor“ 2022: Yasmin Vogt auf Instagram

Mit rund 4.600 Followern (Stand 13.01.2022) ist die „Bachelor“-Teilnehmerin vorne dabei. Oft zu sehen ist sie top-gestylt und in coolen Outfits. Welche Bilder aus der „Bachelor“- Zeit noch dazu kommen werden, wird sich noch zeigen.

„Bachelor“ 2022: Kandidatinnen

