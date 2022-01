„Der Bachelor“ geht in eine neue Runde: Die beliebte Datingshow läuft ab dem 26. Januar 2022 wieder auf RTL. In Staffel 12 möchten 22 Kandidatinnen das Herz des Junggesellen Dominik Stuckmann erobern. Eine von ihnen ist Nele Wüstenberg aus Hamburg. Die Kandidatin ist auf Social Media keine unbekannte und sagt über sich selbst: „Ich stehe mit beiden Beinen im Leben und bin mehr als bereit.“ Ob sie mit ihrem Erfolg dem „Bachelor“ den Kopf verdrehen kann, wird sich schon bald zeigen.

Doch wie tickt Nele Wüstenberg? Warum macht sie bei „Der Bachelor“ 2022 mit? Alter, Beruf, Instagram und Co. – wir stellen euch die Kandidatin vor.

Nele Wüstenberg Steckbrief: Geburtstag, Sternzeichen, Instagram

Alle Fakten zu Nele Wüstenberg auf einen Blick:

Name: Nele Wüstenberg

Nele Wüstenberg Geburtsdatum: 16. Juni 1993

16. Juni 1993 Sternzeichen: Zwilling

Zwilling Alter: 28

28 Wohnort: Hamburg

Hamburg Beruf: Influencerin und Unternehmerin

Influencerin und Unternehmerin Single seit: sechs Jahren

sechs Jahren Instagram: nelipies

So tickt „Bachelor“-Nele

Neben ihrem Influencer-Dasein führt Nele Wüstenberg erfolgreich ein Unternehmen: Sie hat ihre eigene Brand und vertreibt unter anderem stylische Kaffeebecher. Neben ihrem Business erfüllt die erfolgreiche 28-Jährige das Reisen. Durch ihre sechsmonatige Weltreise hat Nele auch schon viel von der Welt gesehen. Auch sozial ist die gelernte Zahnarzthelferin engagiert: Nele hat drei Patenkinder in Kenia, die sie auch regelmäßig besucht und vor Ort hilft. Eine weitere Leidenschaft der 28-Jährigen ist der Dressursport. Lange hat sie ihr Hobby professionell betrieben, aus zeitlichen Gründen irgendwann an den Nagel gehängt, getreu ihrem Motto: „Ganz oder gar nicht.“

„Bachelor“ 2022: Darum macht Nele Wüstenberg mit

Seit sechs Jahren geht Nele als Single durchs Leben, doch das soll sich jetzt ändern. Mit 28 Jahren möchte Nele endlich ankommen. Die Teilnahme an „Der Bachelor“ 2022 sieht sie als richtige Gelegenheit dafür. Warum nicht unkonventionell im Fernsehen nach der wahren Liebe suchen, auf dem „normalen“ Wege wollte es bis jetzt nicht klappen. Womit die Blondine Dominik Stuckmann überzeugen will? „Ich bringe das gewisse Etwas mit und weiß genau, was ich will und was ich nicht will.“

„Bachelor“ 2022: So sollte Neles Traummann sein

Neles Traummann sollte auf alle Fälle groß sein. Genau wie sie, sollte er auch gerne reisen. Pluspunkte gibt es, wenn er sich auch gerne, wie die Kandidatin selbst, fit hält. Außerdem ist es ihr wichtig, dass ihr Zukünftiger das Herz am rechten Fleck hat, sympathisch ist und mit einer positiven Einstellung durchs Leben geht.

„Bachelor“ 2022: Nele Wüstenberg auf Instagram

112.000 Follower (Stand 13.01.2022). Im Gegensatz zu den anderen Kandidatinnen ist ihr Profil auch bereits verifiziert. Nude-Töne dominieren den Feed der 28-Jährigen. Sie zeigt sich auf ihren Bildern meist perfekt in Szene gesetzt mit makellosem Haar und Make-Up. Auf Instagram ist Nele Wüstenberg keine unbekannte. Auf ihrem Account „nelipies“ hat die 28-Jährige bereits(Stand 13.01.2022). Im Gegensatz zu den anderen Kandidatinnen ist ihr Profil auch bereitsdominieren den Feed der 28-Jährigen. Sie zeigt sich auf ihren Bildern meist perfekt in Szene gesetzt mit makellosem Haar und Make-Up.

