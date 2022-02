„Der Bachelor“ 2022 läuft aktuell wieder auf RTL und Dominik Stuckmann datet schon fleißig seine Kandidatinnen in Mexiko. Bisher hat er schon mehrere Frauen heimgeschickt. Zwei sind allerdings freiwillig gegangen, weshalb es in Folge 3 Ladies-Nachschub gibt: Chiara Madonna aus Hamburg ist eine der beiden neuen Kandidatinnen, die ab sofort auch um das Herz des Junggesellen buhlen.

Doch wie tickt Chiara Madonna? Was erhofft sie sich? Wie alt ist sie? Beruf, Alter, Instagram und mehr – wir stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

„Bachelor“-Chiara M. im Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram

Die wichtigsten Fakten zu Chiara M. findet ihr hier auf einen Blick:

Name: Chiara Madonna

Chiara Madonna Alter: 24

24 Geburtstag: 17.07.1997

17.07.1997 Sternzeichen: Krebs

Krebs Größe: 1,70m

1,70m Wohnort: Hamburg

Hamburg Beruf: Tourismuskauffrau

Tourismuskauffrau Instagram: chiaramadonnaa

So tickt „Bachelor“-Chiara Madonna

Chiara liebt das Meer und Surfen. Sie hat sich daher nicht nur eine Sonne auf den Arm, sondern auch eine Welle auf der Rippe unter der Brust tätowieren lassen. Zu dieser Wasser-Leidenschaft gehören auch Bikinis – eine Sucht, wie sie selbst zugibt. 65 Teile hat sie nach eigener Aussage im Schrank hängen. Dass sie gerne reist und fremde Länder erkundet, erklärt sich fast von selbst.

Was Dating angeht, hat die 24-Jährige klare Vorstellungen. Ihr perfektes Date wäre ein kleines Picknick am Strand: Decke, Snacks, Wein und natürlich Sonnenuntergang. Dabei schreckt sie vor einem offensiven Flirt nicht zurück, wenn die Chemie stimmen sollte: „Ich habe keine Angst vor direktem Blickkontakt und liebe die Anziehung, die dabei entsteht“, so Chiara.

„Bachelor“ 2022: So sollte Chiaras Traummann sein

Chiara ist seit knapp einem Jahr Single. „Ich habe das Gefühl, dass alle Männer um mich herum nur nach sinnlosen Übergangslösungen suchen, um Spaß zu haben“, so die Blondine. Dabei ist sie jetzt wieder bereit für einen Partner an ihrer Seite. Doch wie sollte der sein? Die 24-Jährige wünscht sich einen Mann, der zuvorkommend, humorvoll und ehrlich ist und auch weiß, was er will. Größer als sie sollte er sein – ein Glück, dass das bei Dominik Stuckmann mit seinen 1,90 Metern schon mal zutrifft.

Ein klares No-Go sind für sie dagegen Männer, die sich alle Optionen offenlassen und sich nicht festlegen wollen.

„Bachelor“ 2022: Chiara Fröhlich kommt in Folge 3 dazu

Folge 3 tauchen Chiara Madonna und Da staunt der „Bachelor“ ganz schön, als plötzlich zwei neue Kandidatinnen vor ihm stehen: Intauchenund Chiara Fröhlich auf. Bei einem Gruppendate erwarten sie Dominik Stuckmann und die anderen Kandidatinnen – welche die neue Konkurrenz natürlich gar nicht prickelnd finden. Ob Chiara M. den Rosenkavalier von sich überzeugen kann, zeigt sich in den kommenden Wochen...

„Bachelor“ 2022: Chiara Madonna auf Instagram

Auf Instagram hat Chiara Fröhlich vor der Ausstrahlung von Folge 3 noch ein privates Profil. Was sie auf ihrem Account teilt, sehen somit bislang nur ihre rund 2.500 Follower (Stand 09.02.2022). Als Beschreibung hat sie aktuell nur „Always a sunseeker“ (z. dt. „Immer eine Sonnensucherin“) im Profil stehen.

